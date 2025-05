Dos amigos se encuentran en el museo: Van Gogh y Gauguin llegan a Artequin

Si eres amante del arte y fan del postimpresionismo, tenemos una buena noticia para ti, pues desde el 3 de noviembre hasta enero del 2024 podrás visitar en Artequin la muestra “Van Gogh y Gauguin. Dos amigos se encuentran en el museo”.

Esta exposición te guiará a través de cerca de 40 reproducciones de sus obras más icónicas, incluyendo los vibrantes paisajes de Van Gogh y las exóticas escenas de Tahití capturadas por Paul Gauguin.

Además esta experiencia te permitirá apreciar las pinturas de estos artistas reproducidas en alta calidad, explorar cartas históricas que reflejan su amistad y colaboración, y descubrir fotografías familiares que añaden una dimensión más íntima a su historia compartida.

Un legado de colaboración

Van-Gogh-y-Gauguin-.jpg la-tercera

Foto: Museo Artequin

Esta muestra te invita a explorar en la amistad y colaboración que compartieron Gauguin y Van Gogh en 1888, cuando vivieron juntos en Arlés, una ciudad del sur de Francia.

En este lugar, Vincent Van Gogh tenía su famoso "Estudio del Sur", conocido también como la "Casa Amarilla", que inmortalizó en sus icónicas pinturas.

Durante este período, que duró aproximadamente dos meses y que culminó debido a una crisis emocional que sufrió Van Gogh, en la que en la que cortó parte de su propia oreja, estos dos genios compartieron un espacio de trabajo e influenciaron profundamente sus respectivas obras.

Gauguin-van-gogh.jpg la-tercera

Foto: Museo Artequin

A pesar de las tensiones y desacuerdos que surgieron durante su convivencia, esta colaboración dejó una marca en la historia del arte.

Las pinturas producidas en ese tiempo son un testimonio de la profunda influencia mutua, y esta exposición te brindará la oportunidad de sumergirte en su legado artístico único.

Una experiencia para toda la familia

Van-Gogh-Gauguin.jpg la-tercera

Foto: Museo Artequin

Esta muestra es ideal para visitar con niños, pues el Museo Artequin ha preparado una programación especial con recorridos mediados y talleres de pintura inspirados en el estilo postimpresionista de ambos artistas.

Además, tiene actividades como grabado, creación de personajes, materiales pop-up y manualidades que enriquecerán la experiencia.

También podrás sumergirte en un viaje sensorial a través de las historias del teatro de sombras, explorando la habitación de Van Gogh.

gauguin-y-van-gogh.jpg la-tercera

Foto: Museo Artequin

Además, podrás disfrutar de la experiencia de sentarte en la "Terraza de Café" en Arlés o posar junto al caballo blanco de la famosa obra de Gauguin.

La exposición "Van Gogh y Gauguin. Dos amigos se encuentran en el museo" estará abierta en horarios flexibles. Los lunes estará disponible de 9 AM a 2 PM, de martes a viernes de 9 AM a 5 PM y sábados y domingos de 11 AM a 6 PM.

El precio de la entrada es $3.000 para el público general y $1.000 para estudiantes y niños mayores de 3 años. Puedes comprarlas en el sitio web del museo.