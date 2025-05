En Providencia: 8 plazas con clases de yoga, baile, tai chi y hasta parkour gratis

active-activity-adult-1472887 ok

Llevan tiempo ofreciendo actividades gratis en Providencia y al aire libre, todas orientadas a que los vecinos puedan llevar una vida sana sin que el pretexto para no hacerlo, sea el no tener dinero.

Porque todas las actividades que se hacen en plazas como Las Lilas, la Uruguay, la de La Alcaldesa, Augusto Errázuriz, Padre Letelier y de la Aviación, son gratis.

También las que se hacen en los parques como el Inés de Suárez y el Parque Bustamante.

Y ahí puedes encontrar desde yoga, entrenamiento funcional, baile entretenido hasta tai chi para la familia y parkour para los jóvenes.

Ojo, que todas las clases duran una hora en estos espacios públicos.

En el Parque Bustamante, aparte de los sábados -que hay yoga a las 10 AM y baile entretenido, a las 11.30 AM, entre otros- ahora hay movimiento en la semana: los martes y los jueves, a las 8 PM, una clase de entrenamiento funcional.

En tanto, en la Plaza la Alcaldesa -en Av. Bilbao esquina Av. Los Leones- las actividades se concentran el domingo con yoga (9.20 AM), entrenamiento funcional (10.30 AM).

Además, hay baile entretenido (11.30 AM) y clases de de psicomotricidad para niños y guaguas (11.30 AM).

Y éstas están pensadas para que dominen mejor sus movimientos y, así, mejoren su comunicación con el entorno.

Pero también hay actividades en la semana, como los miércoles y los viernes, a las 7.30 PM, en que hay preparación física con pesas, vallas, escaleras de agilidad mancuernas, conos y TRX, similar a las clases de Plaza Las Lilaslos miércoles.

Muchas actividades gratis en el Parque Inés de Suárez

Actividades gratis en Providencia la-tercera

Foto: Gentileza Municipalidad de Providencia

Uno de los parques de Providencia que ofrece más variedades de disciplinas deportivas es elParque Inés de Suárez, entre la calle Vasconia y Av. Bilbao.

Y ahí los sábados, te encontrarás con yoga a las 10 AM, baile entretenido a las 11.30 AM y tai chi a las 10.30 AM, que consiste en movimientos suaves y lentos que trabajan la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio-

También se enseña respiración y practicar la meditación.

Muy practicado en las plazas en las grandes ciudades en China, éste trae beneficios tanto a nivel corporal como mental, ayuda en el tratamiento de enfermedades circulatorias., y retrasa el envejecimiento.

Pero también hay otra actividad novedosa que es el parkour (sábados a las 11.30 AM), un deporte que requiere de mucha capacidad motriz, pues consiste en saltar, deslizarse o esquivar los equipamientos de plazas