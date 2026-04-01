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    Allanan oficinas de la municipalidad de Isla de Maipo en investigación por emisión irregular de licencias de conducir

    La Fiscalía investiga a funcionarios del municipio y a otras personas particulares por los delitos de asociación criminal para la comisión de delitos de cohecho agravado, ilícitos detallados en la Ley de Tránsito y falsificación de instrumento público, todos de manera reiterada.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Allanan oficinas de la municipalidad de Isla de Maipo en investigación por emisión irregular de licencias de conducir Municipalidad de Isla de Maipo

    La mañana de este miércoles se desarrolló un allanamiento a las dependencias del municipio de Isla de Maipo en el contexto de una investigación por emisión irregular de licencias de conducir.

    Según el detalle por parte de la Fiscalía Metropolitana Occidente, el delito señalado se desarrolló desde el año 2023 y habría existido participación de funcionarios de la municipalidad y de otras personas particulares. Los participantes obtuvieron ganancias ilícitas por su cooperación en la prestación de estos servicios.

    Entre ellos, habrían rendido exámenes teóricos en reemplazo de otras personas, proporcionado domicilio falso en la comuna, adelantado fechas para la obtención de licencias y eliminado a personas del registro de deudores de pensiones de alimentos, entre otras acciones.

    Según la investigación de Fiscalía, habrían cobrado para estos servicios 400 mil pesos al contar con certificado de estudios y 500 mil al no contar con este certificado.

    La denuncia habría sido realizada por la actual administración municipal encabezada por el alcalde Juan Pablo Olave.

    El equipo a cargo está encabezado por la fiscal Gabriela Miranda, con la colaboración de la fiscal jefe de Talagante, Tania Sironvalle. Además, también se encuentra la participación de Carabineros por medio de un equipo del OS-9 de la institución.

    La institución policial y Fiscalía habrían dado cumplimiento con 12 órdenes de entrada, registro e incautación, además de órdenes de detención.

    El líder de la organización fue capturado

    La fiscal jefe de Talagante, Tania Sironvalle detalló sobre el caso que “esta organización consta de aproximadamente 12 personas, donde están claros los liderazgos, la distribución de funciones y un lapsus de actividad criminal por lo menos desde 2023 a la fecha”.

    En este momento existen funcionarios municipales detenidos y también algunos civiles detenidos, quienes están siendo investigados por los delitos de asociación criminal, cohecho reiterado y falsificación de instrumentos públicos”, agregó al respecto.

    Durante el procedimiento de la Fiscalía y Carabineros se habría logrado capturar al lider de la organización y también recopilar material relevante para la investigación. La formalización de esta persona se llevaría a cabo durante la jornada del jueves en el Juzgado de Garantía de Talagante.

    El jefe comunal de Isla de Maipo, Juan Pablo Olave, también valoró el desarrollo del procedimiento.

    “Nosotros sin hacer polvo, sin hacer sumarios, sin hacer ningún tipo de acción que pudiera delatar estos hechos, aportamos con antecedentes necesarios para que hoy día tengamos estas diligencias que son un golpe durísimo a la corrupción y a una verdadera empresa criminal que operaba hace bastantes años ya en la municipalidad de Isla de Maipo”, detalló el alcalde.

    Respecto a las acciones que tomarán a futuro, Olave detalló que esperarán la definición judicial para comenzar la aplicación de sanciones administrativas.

    “Nosotros nos retraímos, esperamos a que la investigación avanzara y ahora nos toca hacernos parte como querellantes, ya lo fuimos como denunciante. Además, tomar inmediatamente y levantar los sumarios respectivos para poder eliminar a estas personas de nuestro sistema público”, explicó.

    Sobre los funcionarios involucrados, detalló que se tratarían de personas que estaban tanto a contrata como de planta en el municipio. “Por eso ahora procede el trámite administrativo para poder nosotros ejecutar los respectivos sumarios y también consolidar lo va a ser la evidente salida del municipio”, mencionó el jefe comunal.

    Más sobre:Isla de MaipoAllanamientoLicencias de conducirEmisión irregular

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