Alcalde Alessandri sostiene que Ley de Convivencia Escolar es un avance pero “es insuficiente” para enfrentar violencia en los colegios

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, se refirió durante la mañana de este miércoles a la publicación de la Ley de Convivencia Escolar en el Diario Oficial, la cual permitirá a los colegios instalar detectores de metales, señalando que es un avance pero que no resuelve el problema de fondo.

Según mencionó el edil, “la publicación de esta ley es un avance, pero sería un error creer que con detectores de metales vamos a resolver la violencia en los colegios”, añadiendo que “esto no se soluciona solo con tecnología, se enfrenta con decisión y con una señal clara de que no vamos a seguir cediendo terreno frente a la violencia”, afirmó el jefe comunal".

“La violencia dejó de ser algo lejano y entró a los colegios, que debieran ser espacios de protección. Lo que estamos viendo no es un hecho aislado, es un síntoma de la fragilidad institucional que atraviesa el país”, sostuvo.

El alcalde además sostuvo que aunque medidas como la instalación de pórticos detectores de metales, la revisión de mochilas o la expulsión de estudiantes ayudan no no abordan el problema estructural.

“Todo eso ayuda, pero es insuficiente. Si como sociedad seguimos siendo ambiguos frente a la violencia, ninguna ley ni ningún dispositivo va a ser suficiente”, expresó.

Finalmente, Alessandri realizó un llamado a lograr un acuerdo social y político para combatir la violencia y la delincuencia. “Lo que falta no son solo herramientas, es un acuerdo social y político para no ceder un centímetro más frente a la violencia, la delincuencia y las incivilidades. Ese es el punto de inflexión que Chile necesita con urgencia”.