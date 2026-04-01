SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Alcalde Alessandri sostiene que Ley de Convivencia Escolar es un avance pero “es insuficiente” para enfrentar violencia en los colegios

    El alcalde de Lo Barnechea sostuvo que "sería un error creer que con detectores de metales vamos a resolver la violencia en los colegios".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, se refirió durante la mañana de este miércoles a la publicación de la Ley de Convivencia Escolar en el Diario Oficial, la cual permitirá a los colegios instalar detectores de metales, señalando que es un avance pero que no resuelve el problema de fondo.

    Según mencionó el edil, “la publicación de esta ley es un avance, pero sería un error creer que con detectores de metales vamos a resolver la violencia en los colegios”, añadiendo que “esto no se soluciona solo con tecnología, se enfrenta con decisión y con una señal clara de que no vamos a seguir cediendo terreno frente a la violencia”, afirmó el jefe comunal".

    “La violencia dejó de ser algo lejano y entró a los colegios, que debieran ser espacios de protección. Lo que estamos viendo no es un hecho aislado, es un síntoma de la fragilidad institucional que atraviesa el país”, sostuvo.

    El alcalde además sostuvo que aunque medidas como la instalación de pórticos detectores de metales, la revisión de mochilas o la expulsión de estudiantes ayudan no no abordan el problema estructural.

    “Todo eso ayuda, pero es insuficiente. Si como sociedad seguimos siendo ambiguos frente a la violencia, ninguna ley ni ningún dispositivo va a ser suficiente”, expresó.

    Finalmente, Alessandri realizó un llamado a lograr un acuerdo social y político para combatir la violencia y la delincuencia. “Lo que falta no son solo herramientas, es un acuerdo social y político para no ceder un centímetro más frente a la violencia, la delincuencia y las incivilidades. Ese es el punto de inflexión que Chile necesita con urgencia”.

    Más sobre:Felipe AlessandriLey de Convivencia EscolarColegiosViolencia EscolarLo Barnechea

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

    Lo más leído

    1.
    Interrupción en Línea 4 del Metro obliga a operar con servicio parcial tras emergencia en estación Vicente Valdés

    Interrupción en Línea 4 del Metro obliga a operar con servicio parcial tras emergencia en estación Vicente Valdés

    2.
    Rincón defiende suspensión de gas argentino por incumplir normas de calidad y afirma que la situación está controlada

    Rincón defiende suspensión de gas argentino por incumplir normas de calidad y afirma que la situación está controlada

    3.
    “Ofensa moral grave”: Comunidad Palestina de Chile rechaza participación de empresa israelí en Fidae 2026

    “Ofensa moral grave”: Comunidad Palestina de Chile rechaza participación de empresa israelí en Fidae 2026

    4.
    Minsal confirma renuncia de seremi de Salud de Valparaíso Aldo Ibani

    Minsal confirma renuncia de seremi de Salud de Valparaíso Aldo Ibani

    5.
    Argentina ofrece recompensa de más de 13 millones de pesos por captura de Galvarino Apablaza

    Argentina ofrece recompensa de más de 13 millones de pesos por captura de Galvarino Apablaza

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”
    Negocios

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo
    Mundo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua