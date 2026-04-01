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    Permitirá a los colegios instalar detectores de metales: Ley de Convivencia Escolar es publicada en el Diario Oficial

    La normativa establece que los establecimientos educacionales podrán implementar “recursos tecnológicos” para identificar armas u objetos similares.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Este miércoles fue publicada en el Diario Oficial la esperada ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, normativa que permitirá -entre otras cosas- que los establecimientos educacionales puedan implementar “recursos tecnológicos” -como detectores de metales- para identificar armas u objetos similares.

    La normativa es de especial relevancia ahora, tras el brutal ataque con arma blanca de un alumno de 18 años terminó con una inspectora fallecida y otras cuatro personas heridas en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama.

    El lunes pasado, y ante este grave hecho, el Presidente José Antonio Kast abordó esta materia, advirtiendo que “se van a requerir medidas que antes eran muy resistidas”.

    “Esto va a requerir algunas medidas de mayor control al ingreso de los establecimientos, que no es la solución de los problemas, pero tenemos que partir cuidando a los niños dentro de un espacio seguro que es la escuela”, afirmó, explicando que “algunas van a estar en reglamentos y otras van a estar en normas legales que vamos a llevar al Congreso y se van a discutir con los parlamentarios”.

    En esta línea, la ministra de Educación, María Paz Arzola, indicó en aquella instancia que ya se encontraban avanzando en los reglamentos y orientaciones que deben acompañar a esta ley “para que una vez promulgada la Ley de Convivencia Escolar” sean entregadas a los colegios y así "puedan avanzar con mayor agilidad para avanzar en la instalación de detectores de metales”.

    De acuerdo a la ley, el reglamento que dará aplicación práctica a la ley deberá ser dictado por el Mineduc -y suscrito también por el Ministerio de Seguridad- en un plazo máximo de doce meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, es decir, a partir de hoy 1 de abril.

    Desde la Superintendencia de Educación en tanto, han indicado que se encuentra trabajando con ambos ministerios para apoyar en la elaboración de los reglamentos. Según la ley, los protocolos deben ser aprobados por la Subsecretaría de Educación, previo informe técnico del Ministerio de Seguridad Pública.

    Asimismo, también generarán una guía de orientación para apoyar a los establecimientos, en donde se detallarán las medidas de seguridad que se pueden implementar con la normativa vigente.

    “Recursos tecnológicos” para identificar o detectar armas

    Según indica el artículo 10 de la ley de convivencia escolar, los sostenedores de establecimientos educacionales, con acuerdo del Consejo Escolar o de la comunidad educativa, según corresponda, “podrán implementar recursos tecnológicos destinados a identificar o detectar armas, artefactos incendiarios u otros elementos similares que pongan en riesgo la vida o la integridad física de quienes integren la comunidad educativa y de quienes se encuentren en el establecimiento respectivo, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 21.659, sobre seguridad privada".

    En este sentido, se detalla que esto solo procederá “cuando existan antecedentes fundados que justifiquen su utilización como una medida proporcional, necesaria e idónea para prevenir la comisión de delitos en el establecimiento”.

    Entre las otras medidas de la ley de convivenca escolar destacan la creación de la Política Nacional de Convivencia Educativa y un Plan de Acción Nacional con vigencia de ocho años, que articulará acciones junto a ministerios como Seguridad Pública, Salud y Mujer y Equidad de Género.

    Asimismo, se deberá establecer un coordinador o coordinadora de convivencia con dedicación exclusiva en todos los establecimientos que reciben aportes del Estado, fortaleciendo la gestión interna y el acompañamiento preventivo de los equipos escolares.

    Sumado a esto, la ley también considera -entre otras materias- la creación de un programa de bienestar socioemocional, que reconfigura la jornada escolar completa y que ya inició un piloto en 176 establecimientos de los SLEP Iquique, Valparaíso, Gabriela Mistral, Punilla Cordillera y Andalién Sur.

    Más sobre:NacionalLey de convivencia escolarMineducMinisterio de Educación

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