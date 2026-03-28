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    Ataque mortal en colegio de Calama evoca matanzas escolares extranjeras

    Uno de los hechos más graves de los que tenga memoria el sistema escolar se dio la mañana de este viernes en el norte del país, cuando un alumno de cuarto medio acabó con la vida de una profesional del Instituto Obispo Silva Lezaeta e hirió a otras cuatro personas, con rastros de inspiraciones en sucesos internacionales.

    Por 
    Juan Pablo Andrews
     
    Roberto Gálvez

    Eran las 10.30 de ayer cuando lo que iba a ser un tranquilo viernes de jeans day en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, en la Región de Antofagasta, se vio violentamente quebrado. A esa hora, cuando la mayoría de los estudiantes se encontraban en sus salas de clases, en uno de los pasillos, justo afuera del baño de hombres, el alumno de cuarto medio Hernán Cristóbal Meneses Leal (18) inició una brutal agresión con un cuchillo contra dos inspectoras -María Victoria Reyes y Ayde Moya- y otros tres estudiantes.

    Ante los gritos y las alarmas de lo que estaba ocurriendo, alumnos y profesores se abalanzaron a separar el ataque. Reyes, de 59 años, recibió una puñalada en el tórax, resultando fallecida en el mismo patio del colegio, a pesar de los intentos por reanimarla. Moya, por su lado, recibió un estoque, quedando gravemente herida. En esa trifulca otros estudiantes también recibieron ataques de arma blanca. De acuerdo a Carabineros, tres jóvenes de 16 años resultaron heridos, uno de ellos grave. Según los primeros antecedentes que recogió la policía, el ataque se habría producido primero contra otro alumno por rencillas anteriores. Luego, la versión del fiscal regional señaló que Meneses habría atacado a la inspectora como primer blanco. En lo que coinciden todos es en que el alumno realizó el ataque con preparación.

    Y es que el arma cortopunzante no era lo único que portaba Meneses. Al colegio ingresó con dos mochilas que por su contenido sorprendió a quienes lo vieron: otras tres armas blancas, una luma, gas pimienta, diluyente, y una pistola de agua con un líquido que está siendo periciado, entre otros. La Fiscalía indicó que, además, en una de las mochilas se encontró un artefacto configurado como una bomba simulada, sin material explosivo y que contenía “un mensaje de burla”. Debido a esto se solicitó la concurrencia del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros al colegio.

    El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, relató la dinámica de los hechos: “Un alumno de 18 años habría, en primer lugar, agredido con un arma cortopunzante a una inspectora, lesiones que provocaron su fallecimiento. Posteriormente, agrede a una personal paradocente que trató de auxiliar a la víctima, resultando también herida de gravedad”. El persecutor continuó: “Posterior a ello se habrían realizado otras agresiones unos metros más allá del primer lugar de los hechos, donde agrede al menos a tres menores de edad del mismo establecimiento”.

    Inspectora fallecida por ataque de estudiante en Calama.

    El atacante fue reducido entre estudiantes y profesores. Ante la emergencia, Carabineros de la 1° Comisaría de Calama llegaron al lugar, tomando detenido a Meneses. Fue llevado hasta un centro médico a constatar lesiones y hoy será formalizado. Por su lado, personal médico acudió a atender a los heridos, que fueron derivados a diversos recintos, como el Hospital del Cobre y el Hospital Carlos Cisternas.

    El hecho provocó profunda conmoción en la comunidad escolar de un colegio particular subvencionado que es de carácter católico. En un comunicado el recinto señaló: “Con profundo dolor nuestra comunidad educativa informa que a las 10.30 horas aproximadamente de esta mañana, un alumno de nuestra institución atacó con arma blanca a dos funcionarios inspectores y a tres estudiantes, en circunstancias que actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”. Y sumaron: “Lamentamos profundamente informar que una de nuestras inspectoras falleció a los pocos minutos como consecuencia de la gravedad de las heridas recibidas. Los demás afectados fueron trasladados de manera oportuna a centros asistenciales, encontrándose fuera de riesgo vital”.

    Según diversos apoderados contactados por este medio, “los profesores salieron muy afectados del colegio”, y en condición de anonimato otros comentan que el joven era frecuentemente visto “solo, vestido de negro y con el pelo cubriendo su cara”.

    El caso, que está siendo investigado por la Fiscalía de Antofagasta con apoyo del equipo ECOH, está en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI y de la SIP de Carabineros.

    ¿Inspiración extranjera?

    Las mochilas con armas que portaba el joven son un antecedente relevante para el caso, dicen los investigadores, puesto que revelarían la premeditación del sujeto. No solo eso: cerca de las 15.00, cuando el ataque ya se había concretado y los heridos se encontraban internados en recintos médicos, un video programado apareció en YouTube. El registro, titulado Ataque en el liceo Lezaeta, fue vinculado a Meneses, debido a que mantenía el mismo nombre de usuario que en sus otras redes sociales. En él, que luego fue bajado, se apreciaba una imagen del frontis del recinto y luego la cara del atacante difuminada, con una música oscura de fondo.

    Otro elemento que deberá ser periciado por los policías es que las armas blancas mantenían escritas alusiones a ataques ocurridos en otros países. Por ejemplo, en uno de los cuchillos, con letras blancas, decía Auvinen 07-11, en referencia a un atentado ocurrido en Finlandia en 2007: Pekka-Eric Auvinen fue un alumno de 18 años del instituto Tuusula, en Helsinki, que atacó con un arma de fuego a siete compañeros y un profesor. Luego se quitó la vida.

    Fatal ataque en colegio de Calama.

    No fue el único cuchillo con inscripciones de este tipo. En un machete escribió tres nombres: Yamaguchi, Solomon Henderson y Timur Bekmansurov, todos relacionados a ataques similares. Además, durante la tarde del viernes la policía llegó hasta el domicilio del sujeto, incautando una serie de elementos relacionados a la investigación.

    La policía también maneja el antecedente de que el joven padecería algún tipo de alteración del neurodesarrollo y que habría sufrido de episodios de bullying al interior del colegio. El Ministerio Público dispuso que la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional de Antofagasta tomara contacto con las familias afectadas “a fin de brindar apoyo especializado”.

    Autoridades viajan a Calama

    El Presidente José Antonio Kast se reunió ayer con las ministras de Educación, María Paz Arzola, y de Seguridad, Trinidad Steinert, para posteriormente instruir el viaje a Calama de las secretarias de Estado y conocer la situación en terreno. Horas antes, Steinert y Arzola se refirieron al hecho.

    La titular de Seguridad afirmó que el gobierno se querellará contra el atacante por varios delitos, entre ellos homicidio. Arzola, en tanto, recordó que la Ley de Convivencia Escolar, que ya fue despachada por el Congreso y que está a la espera de la toma de razón de la Contraloría, permite a los colegios instalar pórticos para detectar metales en las entradas.

    “Era imposible prever que algo así iba a pasar. Este establecimiento, que uno podría decir es normal, que no presentaba problemas adicionales que uno pudiera como pensar que algo así podría ocurrir”, dijo la jefa del Mineduc. Steinert, por su lado, aseguró: “Vamos a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir”.

    Quien también viajó hasta la zona fue el director general de la PDI, Eduardo Cerna, para interiorizarse del trabajo que está realizando la Brigada de Homicidios. Hasta el cierre de esta edición, la inspectora Ayde Moya continuaba en riesgo vital e internada con respirador mecánico en el Hospital del Cobre. Uno de los alumnos atacados también permanecía gravemente herido. “Un colegio no puede ser un lugar de violencia”, escribió el Presidente Kast en su cuenta de X.

    Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, en tanto, cuestionó que la solución sean los detectores de metales, apuntando a algo más integral, además de recordar: “Dijimos, más de una vez, va a llegar un momento en que ocurra un hecho dramático, terrible. Podemos llegar a tener muerte en los colegios, en algún colegio, porque la violencia está escalando. Y esta es una interpelación que hacemos ante esta dramática situación”.

    Con todo, Meneses enfrentará a los tribunales este sábado.

    Más sobre:NacionalColegioCalamaEscolaresMatanza

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