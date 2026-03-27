Lo que se sabe de la brutal riña escolar que terminó con una inspectora muerta en colegio de Calama

A las 10:30 de la mañana de este viernes todo cambió para el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama. Según el colegio, a esa hora y en un incidente que aún está bajo investigación, un estudiante de 18 años del recinto protagonizó una riña en el patio que terminó con la muerte de una inspectora.

Las informaciones señalan que en el afán de separar, María Victoria, de 59 años, recibió el ataque en su cuello -se habla de un sable- del alumno de 18 años que cursa cuarto medio. Y que a pesar de los intentos por reanimarla, falleció en el lugar por la profusa pérdida de sangre.

Otra inspectora y tres alumnos de 15 años, aparentemente con quienes se enfrascó en disputa el agresor, también resultaron lesionados, quienes fueron trasladados al Hospital Carlos Cisternas.

Posteriormente, Carabineros informó que alrededor de las 10:40 llegó hasta el instituto tras ser alertados por la Central de Comunicaciones (CENCO). Hasta ahí se hablaba de una presunta agresión con arma blanca al interior del recinto educacional.

Ya en el lugar los uniformados constataron la grave veracidad de los hechos. Al poco rato redujeron y detuvieron al estudiante, para luego trasladarlo a constatar lesiones, donde mantuvo una actitud desafiante y, en algunos pasajes, intentando herirse a sí mismo. Luego fue llevado a la 1ª Comisaría para continuar con el procedimiento correspondiente que quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, conforme a las instrucciones del Ministerio Público. Acorde a algunas versiones, en su mochila se encontraron otras armas blancas.

A raíz de lo ocurrido, la dirección del establecimiento suspendió las clases, procediendo además a la evacuación total de alumnos, docentes y personal administrativo. Pero incluso desde antes de eso los padres comenzaron a llegar -algunos alterados- al recinto, buscando retirar a sus hijos. La confusión se apoderó por momentos de la situación, puesto que nadie tenía mucha claridad sobre quiénes eran los otros estudiantes heridos, ni por dónde estaban saliendo los menores, considerando que el recinto tiene más de una puerta.

El instituto, además, emitió un comunicado en el que señalan que “con profundo dolor nuestra comunidad educativa informa que a las 10:30 horas aproximadamente de esta mañana, un alumno de nuestra institución atacó con arma blanca a dos funcionarios inspectores y a tres estudiantes, en circunstancias que actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”. Y sumaron: “Lamentamos profundamente informar que una de nuestras inspectoras falleció a los pocos minutos como consecuencia de la gravedad de las heridas recibidas. Los demás afectados fueron trasladados de manera oportuna a centros asistenciales, encontrándose fuera de riesgo vital”.

“Con el corazón partido, nos dirigimos a cada padre, madre, apoderado y alumno de nuestra institución para transmitirles nuestra solidaridad y acompañamiento en este momento de dolor. Somos conscientes del impacto que esta tragedia genera en todas y cada una de las personas que forman parte de esta familia educativa, y los convocamos a sobrellevar unidos esta desgracia que nos golpea y enluta”, sigue el escrito.

El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, dijo a 24H que “este es un hecho que impacta gravemente, que afecta el alma de calameños y calameñas, porque nunca había ocurrido un hecho de esta magnitud”. Según Emol, a Calama están viajando la delegada regional, Katherine López y los seremis de Seguridad y Educación.

Hasta el cierre de esta edición, el Mineduc aún no se había pronunciado sobre el hecho.