SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Se comieron parte importante de la capacidad de endeudamiento”: Squella por polémica tras informe de Dipres

    La cifra revelada por el informe de la Dirección de Presupuestos desencadenó una ofensiva opositora contra el gobierno, en especial contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Foto: Andrés Pérez Andres Perez

    El senador y presidente de los republicanos, Arturo Squella, entró al debate político que se desató luego de que la Dirección de Presupuestos (Dipres)publicara la tarde del martes el Reporte de Activos Consolidados del Tesoro Público,

    Y es que dicho reporte reveló que la denominada “caja fiscal” alcanzó los US$3.617 millones a febrero, más que duplicando los US$1.406 millones registrados en enero, lo que contrasta con los US$46 millones informados en diciembre por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    La diferencia en los números desencadenó una ofensiva opositora contra el gobierno. Varias voces de esa vereda apuntaron a una contradicción entre el discurso del Ejecutivo y los datos oficiales.

    Es bajo ese marco que, en diálogo con radio Infinita, el timonel republicano sostuvo: “Lo que te refleje en un momento exacto, es obvio que te va a decir el número que todos vimos, si el tema está en dónde provienen esos recursos”.

    En esa línea, explicó: "Quizás este gobierno habría preferido hacer uso del endeudamiento en esa proporción más adelante y no necesariamente en los meses previos haber asumido. Se comieron una parte importante de la capacidad que tiene de endeudamiento sin ir a consultar nuevamente al Congreso en los meses previos, ya sabiendo que no iban a gobernar”.

    “Eso, claro, es parte de las reglas del juego, pero explotando el tema del alza del petróleo te juega una muy mala situación”, agregó el senador.

    “Pesos más, pesos menos, la verdad no es relevante hoy día detenerse en el tema de la caja, si todo Chile sabe que estamos en una situación difícil, compleja”, culminó.

    Más sobre:Arturo SquellaJorge QuirozJosé Antonio KastArcas fiscalesDipres

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

    Lo más leído

    1.
    Alfredo Sepúlveda: “Durante el estallido social, Piñera tomó decisiones que lo sitúan en la historia: impidió la ruptura de la democracia”

    Alfredo Sepúlveda: “Durante el estallido social, Piñera tomó decisiones que lo sitúan en la historia: impidió la ruptura de la democracia”

    2.
    De Grange responde a Muñoz por críticas a Ley Uber: “Todo lo que dije es verídico”

    De Grange responde a Muñoz por críticas a Ley Uber: “Todo lo que dije es verídico”

    3.
    “Lo van a matar hoy día”: exsenador Pérez Walker revela advertencia previa al asesinato de Jaime Guzmán

    “Lo van a matar hoy día”: exsenador Pérez Walker revela advertencia previa al asesinato de Jaime Guzmán

    4.
    Kast inicia su primera gira internacional con un viaje a Argentina en medio de tensión por la fuga de Apablaza

    Kast inicia su primera gira internacional con un viaje a Argentina en medio de tensión por la fuga de Apablaza

    5.
    Juan Carvajal: “Este gobierno asumió con algo similar a Boric en su primer momento: falta de experiencia y arrogancia”

    Juan Carvajal: “Este gobierno asumió con algo similar a Boric en su primer momento: falta de experiencia y arrogancia”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”
    Negocios

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo
    Mundo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua