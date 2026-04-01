“Se comieron parte importante de la capacidad de endeudamiento”: Squella por polémica tras informe de Dipres

El senador y presidente de los republicanos, Arturo Squella, entró al debate político que se desató luego de que la Dirección de Presupuestos (Dipres)publicara la tarde del martes el Reporte de Activos Consolidados del Tesoro Público,

Y es que dicho reporte reveló que la denominada “caja fiscal” alcanzó los US$3.617 millones a febrero, más que duplicando los US$1.406 millones registrados en enero, lo que contrasta con los US$46 millones informados en diciembre por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La diferencia en los números desencadenó una ofensiva opositora contra el gobierno. Varias voces de esa vereda apuntaron a una contradicción entre el discurso del Ejecutivo y los datos oficiales.

Es bajo ese marco que, en diálogo con radio Infinita, el timonel republicano sostuvo: “Lo que te refleje en un momento exacto, es obvio que te va a decir el número que todos vimos, si el tema está en dónde provienen esos recursos”.

En esa línea, explicó: "Quizás este gobierno habría preferido hacer uso del endeudamiento en esa proporción más adelante y no necesariamente en los meses previos haber asumido. Se comieron una parte importante de la capacidad que tiene de endeudamiento sin ir a consultar nuevamente al Congreso en los meses previos, ya sabiendo que no iban a gobernar”.

“Eso, claro, es parte de las reglas del juego, pero explotando el tema del alza del petróleo te juega una muy mala situación”, agregó el senador.

“Pesos más, pesos menos, la verdad no es relevante hoy día detenerse en el tema de la caja, si todo Chile sabe que estamos en una situación difícil, compleja”, culminó.