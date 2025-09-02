Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

El reconocido historiador argentino, Felipe Pigna, una de las voces más singulares en la divulgación histórica de América Latina, presentará en Chile su primera incursión en la ficción. Se trata de la novela Conspiración en Londres, publicada por editorial Planeta.

El evento se llevará a cabo el próximo martes 9 de septiembre a las 19:00 horas en la librería Qué Leo de Román Díaz , ubicada en Providencia. Con entrada liberada, la presentación estará a cargo del periodista Francisco Ortega, conocido por sus novelas de ficción histórica, Logia y Alienígenas chilenos.

Conspiración en Londres

En Conspiración en Londres, Pigna se sumerge en el género del thriller histórico para construir una trama adictiva a partir de hechos reales . La novela sigue los pasos del general Manuel Belgrano, quien, en uno de sus momentos más difíciles tras las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, es enviado a una misión secreta y delirante en Europa por el gobierno de Buenos Aires.

Acompañado por el ambiguo Bernardino Rivadavia, Belgrano se verá envuelto en un torbellino de intrigas palaciegas, complots y espionaje en el convulsionado Londres de la Regencia. Viajes peligrosos, traiciones inesperadas y amores fugaces dan forma a este relato que promete revelar facetas desconocidas de uno de los próceres fundamentales de la historia argentina.