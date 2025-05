Los conciertos y festivales que no te puedes perder este 2020

La temporada de conciertos Chile 2020 está a la vuelta de la esquina. Y los primeros nombres confirmados en la cartelera adelantan que será un año generoso en shows.

Si quieres programar desde ya tu agenda de música en vivo para el 2020, acá tienes una guía con los imperdibles.

Congreso en el Caupolicán la-tercera

Foto: Promocional

Esta histórica banda chilena sí que sabe mimar a sus fans, con conciertos especiales como el que darán el lunes 9 de marzo en el Teatro Municipal.

Jazz de Todas las Esquinas es el nombre de este show y, tal como se lee, interpretarán sus temas en este estilo musical.

Así, canciones como Tus Ojitos, Hijo del sol Luminoso y El Color de la Iguana, sonarán con arreglos de big band, "con dos baterías, cerca de 20 músicos, y muchos bronces", como adelantaron en una entrevista.

15-Lana-Del-Rey-Neil-Krug-2017.jpg la-tercera

Foto: Neil Krug

Este 2020, Lollapalooza cumplirá 10 años en Chile. Una década de vida que celebrará con una edición recargada, entre el viernes 27 y el domingo 29 de marzo.

Guns N' Roses, The Strokes y Travis Scott serán los cabeza de cartel de esta versión, que también incluye a Lana del Rey (en la foto), Vampire Weekend, Gwen Stefani y Martin Garrix.

Más abajo en el cartel hay varias joyitas que lo transforman un imperdible, como James Blake, Charli XCX, Kali Uchis, LP, Rex Orange County, Denzel Curry y Kacey Musgraves.

Kiss-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Todo rockero que se precie de tal, debe ver por lo menos una vez en la vida a Kiss en vivo.

Los shows de la banda son legendarios, sobre todo por su puesta en escena, con dosis extra de energía, maquillaje y efectos especiales.

¿Nunca los viste sobre un escenario? Entonces, tienes una nueva oportunidad, pero ojo que es la última.

Eso, porque el cuarteto de glam rock se está despidiendo de los escenarios después de más de 50 años de carrera y 100 millones de discos vendidos.

End of the roades el nombre de su último tour, que los tendrá girando hasta 2021 y que llegará a Chile en 2020.

¿Cuándo y dónde será ese concierto? El martes 5 de mayo, en Movistar Arena.

Gracias-Totales-1-German-Saez.jpg German Saez

Foto: Germán Sáez

Si eres fanático de Soda Stereo, de esos que tienen sus discos en todos los formatos posibles, entonces no te querrás perder ninguno de los conciertos de Gracias Totales.Para los seguidores de la leyenda del rock argentino es acontecimiento histórico: una gira en homenaje a la banda y a su fallecido vocalista, Gustavo Cerati, con los dos ex integrantes vivos, Charly Alberti y Zeta Bosio.

Aunque en estos shows ellos no estarán solos, porque los clásicos del grupos sonarán en voz de reconocidos cantantes, desde Mon Laferte hasta Rubén en Alborrán.

En total, son 15 los conciertos homenaje a Soda Stereo que contempla Gracias Totales, los que pasarán por casi toda Sudamérica y Norteamérica.

La última parada de Gracias Totales será en una ciudad que era como el segundo hogar de Cerati, Santiago de Chile, donde aterrizarán con un multitudinario concierto en el Estadio Nacional el jueves 14 de mayo.

Billie-Eilish-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Fue la estrella pop que se devoró el 2020, con sus canciones sonando en todas las playlists y su disco debut elogiado por todo el mundo.

Hablamos de Billie Eilish, la adolescente que dejó boquiabiertos a todos con su primer álbum, WHEN WE ALL FALLSLEEP, WHERE DO WE GO? -escrito así, todo con mayúsculas-, trabajo que mostrará en Chile como parte una gira mundial.

El viernes 5 de junio la autora de Bad guy mostrará en Movistar Arena su estilo inclasificable, en el que hay pop, electrónica y hasta toques de jazz.

Una de las citas obligadas de la temporada de conciertos Chile 2020.

Los que ya se hicieron

Paloma-Mami-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

El trap fue el ritmo que reinó en 2019 y seguirá mandando este verano 2020. En Gran Arena Monticello lo saben y por eso armaron el Summer Trap.

Será una noche en la que podrás disfrutar en vivo de dos de los más populares exponentes de música urbana de Chile, Paloma Mami y DrefQuila.

Ambos presentarán ahí sus hits que las rompen en las listas de Spotify, además de nuevas canciones, como Mami y Jenner.

Maroon 5 la-tercera

Foto: Promocional

La banda estadounidense liderada por Adam Levine regresa a Chile y por partida doble.

Primero, estará el 27 de febrero en el Festival de Viña del Mar , en la esperada noche anglo que ya agotó sus entradas.

Al día siguiente, Maroon 5 se trasladará a Santiago, para tocar en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Ahí, prenderán en el escenario con su larga lista de hits, Sugar hasta Move like Jagger.