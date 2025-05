¿Qué ver en HBO Max? Las series y películas recomendadas en el servicio de streaming

Hay mucho que ver en HBO Max, la plataforma de WarnerMedia que llegó a Latinomérica en 2021 para ampliar la oferta de servicios de streaming disponibles en la región.

En su catálogo hay contenido para toda la familia, de marcas como HBO, Warner Bros., DC, Cartoon Network, Adult Swim y Turner Classic Movies, entre otras, incluyendo clásicos de la TV y el cable como Friends y Game of Thrones, además de las cintas basadas en las historietas de DC.

Para no perderte en su abundante oferta, acá recomendados algunas de sus mejores series y películas, entre ellos varios estrenos.

Batman-14.jpeg la-tercera

Batman | New Century Films

Por fin se puede ver en HBO Max uno de los estrenos destacados de lo que va de este 2022: Batman, cinta con la firma del realizador neoyorquino Matt Reeves y donde Robert Pattinson se calza perfectamente el pesado traje del superhéroe cuando todavía es joven y lleva solo dos años como justiciero en las sombras.

Pero un crimen remece a la opinión pública y a los habitantes de Ciudad Gótica: el alcalde Don Mitchell Jr. (Rupert Penry-Jones) es asesinado por un demente que deja un acertijo en una tarjeta de felicitaciones dirigida a Batman.

Lo que pone al enmascarado a trabajar codo a codo con su hasta ahora único aliado en la policía, el teniente James Gordon (Jeffrey Wright) y junto a él comenzará una búsqueda que lo llevará al club nocturno del capo Carmine Falcone (John Turturro) que administra Oz Cobblepot (Colin Farrell), un mafioso también llamado El Pingüino.

Donde además trabaja como mesera Selina Kyle (Zoë Kravitz), una chica que llama la atención de Wayne y pronto se revela como Catwoman o Gatúbela.

Los personajes y hechos que van marcando las casi tres horas del largometraje que se aleja de la aventura de anteriores blockbusters centrados en el héroe creado por Bob Kane y Bill Finger, para transitar por el drama y el suspenso relacionado con el policial y el conflicto psicológico.

The-flight-attendant-6.jpeg la-tercera

The Flight Attendant | HBO Max

Tras ser parte de la popular The big bang theory, era difícil pensar en Kaley Cuoco sin imaginar al personaje de Penny.

Sin embargo, gracias a su rol en The flight attendant ahora también es reconocida como Cassie Bowden, la asistente de vuelo, con problemas con el alcohol, por la que la actriz californiana fue nominada al Emmy y el Globo de Oro, entre otros premios, y que en el primer ciclo de la serie de HBO Max enfrentó una peligrosa aventura, luego de despertar junto al cadáver de un guapo pasajero.

Ahora volvió con su segunda temporada, que llega con Cassie viviendo en Los Angeles y alejada del alcohol durante más de un año. Pero un viaje a Berlín la expone a otra muerte, la punta del iceberg de otro misterio donde sospecha que otra mujer se hace pasar por ella.

En la más que interesante partida de la nueva entrega, que cambia de ciudad, pero mantiene su atractiva mezcla de comedia y misterio, junto al encanto de Cuoco como su atolondrada, pero cautivante protagonista.

Venom-Carnage-Liberado.jpeg la-tercera

Venom: Carnage liberado | Promocional

Luego de encarnar al malvado Bane en Batman: el Caballero de la Noche asciende (2012), el actor Tom Hardy probó nuevamente suerte en el mundo de los cómics con Venom (2018), para ahora reincidir con el famoso antihéroe de Marvel en la secuela de esta última cinta.

Un largometraje subtitulado Carnage liberado y para el cual el artista británico contó con varias otras atribuciones, ya que no solo actúa, sino que además ideó la historia en que se basa su guión, escrito por Kelly Marcel, y estuvo detrás de la elección de su director, el actor y realizador Andy Serkis.

Esta segunda parte retoma los hechos algún tiempo después de lo visto en el filme anterior, cuando el periodista Eddie Brock (Hardy) trata de convivir de la mejor forma con el parásito alienígena o simbionte llamado Venom, que es parte de su cuerpo desde hace meses.

Si antes el reportero solo quería deshacerse de él, ahora conviven y se soportan para beneficio común y hasta combaten juntos a un psicópata y a otra amenaza simbionte. En una apuesta de la trama por la comedia y lo absurdo que confiere a esta secuela un tipo entretención que funciona y la pone por encima de su antecesora.

The righteous Gemstones

The-Righteous-Gemstones.jpeg la-tercera

The Righteous Gemstones | HBO

Un humor muy negro recorre los 18 episodios, divididos en dos temporadas de nueve capítulos cada una, de la serie creada por el comediante estadounidense Danny McBride para HBO y que puede apreciarse por completo en la plataforma de HBO Max a la espera del tercer ciclo que ya se confirmó.

En la cual McBride también ejerce el papel de guionista, realizador e intérprete del papel de Jesse, el hijo mayor de Eli Gemstone (John Goodman), el patriarca de la poderosa familia de televangelistas que lidera la mega iglesia conocida como Centro de Salvación Gemstone. La que fue creada por Eli junto a su desaparecida esposa.

Con la cual no solo han logrado cautivar a miles de creyentes, sino que también amasar una fortuna que les permite tener aviones privados y una inmensa propiedad en que ellos tienen sus respectivas mansiones. Cuatro lujosas viviendas que albergan a Eli y todos sus hijos: Jesse, el inmaduro Kelvin (Adam DeVine) y Judy (Edi Patterson).

La única mujer de la familia y quien siempre se ha sentido un poco menospreciada por su padre y hermanos. Pero este no es el único problema de los Gemstone, ya que a lo largo de las historia los predicadores enfrentan conflictos familiares y profesionales que ponen en peligro su imperio religioso.

Entre los que se cuentan un explícito video de Jesse y sus amigos en un seminario por el que es sobornado; la enemistad con el Reverendo John Wesley Seasons (Dermot Mulroney) por la construcción de un nuevo proyecto, y una investigación periodística en torno a las pasajes más oscuros del pasado de Eli.

La-Edad-Dorada-15.jpeg Photographer: Alison Cohen Rosa

La Edad Dorada | HBO Max

Con la creación de Downton Abbey, Julian Fellowes marcó un antes y un después en su carrera y en la TV británica, gracias a la buena llegada entre el público y la crítica de la serie enfocada en los aristócratas Crawley. Un éxito que busca repetir con La Edad Dorada.

Su primera creación para HBO, donde el ganador del Oscar por su guión para Muerte a la medianoche deja atrás el mundo de nobles británicos que él tan bien conoce -posee el título de Barón Fellowes of West Stafford- para trasladarse a Estados Unidos.

Y lo hace específicamente al último cuarto del siglo XIX, cuando se vivió la denominada “edad dorada estadounidense”, donde los nuevos ricos, que habían hecho sus fortunas gracias a la industria, el ferrocarril y las finanzas, buscaban ser parte de la alta sociedad.

El escenario de esta serie sobre riqueza, clase y drama con la firma de Fellowes, que se ambienta en el Nueva York de 1883, en plena época en que los millonarios -denominación recién inventada- se hacen sentir en la ciudad.

Matrix-Resurrecciones-9.jpeg la-tercera

Foto: Matrix resurrecciones

Han pasado más de tres décadas desde que las hermanas Lana y Lilly Wachowski concretaron su tercer proyecto para Warner Bros.: Matrix, una película con guión propio, mezcla de ficción, filosofía y artes marciales, donde se enfrentaban humanos y máquinas.

La que marcaría su pasaje dentro de la crónica de la ciencia ficción cinematográfica, haciendo de sus protagonistas, Neo, Trinity y Morfeo, -e inconfundibles atuendos-, personajes indelebles de la pantalla grande, que inspiraron dos largometrajes más.

Así, Matrix (1999), Matrix: recargado (2003) y Matrix: revoluciones (2003) construyeron su universo audiovisual, donde el joven programador computacional Thomas A. Anderson (Keanu Reeves), descubrió que su realidad no era más que una creación digital.

Una extenso recorrido que supuestamente había concluido con el capítulo donde Neo tuvo su encuentro clave con Deux Ex Machina y luego con un poderoso Smith (Hugo Weaving), que lo llevaría al máximo sacrificio. Pero no todo estaba dicho, tal como lo revela Matrix resurrecciones, la película que viene a sumar un nuevo capítulo a la saga con una narración que bebe directamente de las cintas anteriores, reviviendo personajes, sentimientos y conflictos.

Una cuarta entrega que claramente está hecha para los nostálgicos de la trilogía original, pero puede entretener a alguien no tan versado en su universo gracias a sus adrenalínicas escenas de acción.

Peacemaker-2.jpg la-tercera

Peacemaker | HBO Max

Tras dar vida a las cintas Guardianes de la Galaxia Vol. 1 y Vol. 2, para Marvel, James Gunn puso su creatividad como realizador al servicio de DC Comics. Así nació su aplaudida versión de El Escuadrón Suicida y la serie inspirada en uno de sus personajes: Peacemaker.

El espacio original de HBO Max que se centra en el antihéroe encarnado por John Cena, el ex luchador convertido en actor -como Dwayne Johnson y Dave Bautista- que acá se convierte en el eje de un relato que mezcla comedia, acción y mucha música.

La primera producción seriada del Universo Extendido DC que a lo largo de ocho episodios muestra lo que pasa con Peacemaker poco después de lo visto en el largometraje de 2021.

Una historia que atrapa al espectador desde un primer momento, con su singular escena de apertura, donde son claves la química entre sus protagonistas, el ritmo de su narración y su particular banda sonora.

Euphoria-2-ok.jpg la-tercera

Euphoria | HBO

En 2019 se estrenó una de las series recientes más elogiadas de HBO, Euphoria, drama del realizador Sam Levinson que retrata de forma hiper realista las vidas al límite de un grupo de adolescentes de los suburbios de East Higland.

Historias marcadas por los quiebres familiares, la soledad y la angustia, que en pantalla el espectador conoce gracias a la narración en off de su protagonista, Rue (Zendaya), una estudiante adicta a la drogas, en cuya existencia entra algo de luz tras conocer a Jules (Hunter Schafer), la nueva chica de la secundaria.

Su amistad y posterior romance es uno de los ejes de los ocho episodios del primer ciclo, al igual que los tormentos de su grupo de amigas de la escuela: Lexi (Maude Apatow), Cassie (Sidney Sweeney), Kat (Barbie Ferreira) y Maddy (Alexa Demie), quien tiene una relación tortuosa con el violento Nate (Jacob Elordi).

Todos enfrentan con complejidad los dramas de la adolescencia, los que aumentan en intensidad en la segunda temporada, que se convirtió en la serie más vista de HBO después de Game of Thrones. Un fenómeno con mayúsculas.

Rey-Richard-6-1.jpeg la-tercera

Foto: Rey Richard

Tenacidad es la palabra que mejor engloba el relato que dibuja en pantalla Rey Richard: una familia ganadora, la película biográfica que permite conocer a quien fue el verdadero arquitecto detrás de las carreras deportivas de Venus y Serena Williams: su padre.

Quien se llama Richard Dove Williams Jr. y desde que eran muy pequeñas las impulsó a convertirse en las mejores del tenis mundial, sin importar su raza ni origen social. Un plan en el que contó con el apoyo de su entonces esposa y madre de las niñas, Oracene Price.

Una historia de constancia y sacrificio, dirigida por Reinaldo Marcus Green (Monsters and men), que revive su experiencia, con un inmejorable Will Smith interpretándolo en pantalla (papel por el que se llevó el Oscar) y las mismas Venus y Serena como productoras ejecutivas.

En el barrio

En-el-Barrio.jpg la-tercera

Foto: Promocional

En los últimos años Lin-Manuel Miranda vio como su nombre traspasaba las barreras teatrales y se convertía en figura del espectáculo, incluso fuera de las fronteras de su natal Estados Unidos, gracias a la popularidad alcanzada por el musical Hamilton y la singular mirada que este hace a la historia de los padres fundadores de esa nación.

Sin embargo, el artista de ascendencia puertorriqueña antes ya había dado vida a otra aplaudida pieza de teatro: In the heights o En el barrio, la misma que fue convertida en película a comienzos del pasado 2021, bajo la dirección de John M. Chu (Locamente millonarios) y ahora forma parte del catálogo de películas HBO Max.

Una cinta, producida por Miranda y donde él encarna un pequeño papel, que relata una colorida y musical historia que tiene como escenario Washington Heights, el barrio de Nueva York que alberga a una gran cantidad de hijos y nietos de inmigrantes latinos, entre los que se cuenta Usnavi de la Vega (Anthony Ramos).

El es el narrador de un relato donde se mezcla los ritmos del hip-hop, el rap, la salsa, el merengue y el soul, para dibujar una trama que tiene como eje su propio sueño: volver a su natal República Dominicana, donde en su niñez pasó los mejores años junto a sus desaparecidos padres en el local que ellos poseían.

Pero por el momento Usnavi -cuyo nombre lo ideó su papá luego de divisar un barco de la marina de EE.UU. que decía US Navy- se debe conformar con atender el minimarket familiar, mientras a su alrededor se desarrollan las historias de otros personajes. Como la de su interés amoroso Vanessa (Melissa Barrera).

Mare-of-Easttown-12.jpg la-tercera

Mare of Easttown | HBO

La actriz británica Kate Winslet brilla como la protagonista de la serie creada y escrita por Brad Ingelsby, que muestra la historia de Marianne Sheehan, o simplemente Mare, una mujer de más de 45 años, divorciada, madre y abuela, que trabaja como detective de la policía de la pequeña localidad de Easttown, en Pensilvania.

Lugar donde nació, creció y ahora vive en compañía de su madre Helen (Jean Smart), su hija Siobahn (Angourie Rice) y su nieto de cuatro años Drew (Izzy King).

La misma que trata de equilibrar los conflictos personales con los problemas de su vida profesional. Así, mientras la persigue un caso que no ha podido resolver -la desaparición de una chica hace un año-, también lidia con el hecho de que su ex marido se va a volver a casar y con el gran trauma que la acompaña día a día: el suicidio de su hijo mayor. Pero todo se complica aún más cuando aparece asesinada una jovencita de Easttown llamada Erin McMenamin (Cailee Spaeny).

La cual murió por un disparo en su frente y cuyo caso la comunidad comienza a relacionar con la desaparición de hace un año. Mismo incidente para el cual Mare debe aceptar la ayuda del detective del condado Colin Zabel (Evan Peters) y que tiene como principal sospechoso a el ex novio de Erin y padre de su pequeño hijo, Dylan Hinchey (Jack Mulhern).

Pero pronto aparecen otros presuntos culpables, como la actual novia de Dylan, el nuevo sacerdote de la parroquia local, familiares e incluso el ex marido de Mare.

Duna-8.jpeg Chia Bella James

Foto: Promocional

Desde que Frank Herbert publicó la primera de sus novelas sobre las intrigas del Imperio Galáctico y el joven que puede derrocar su tiranía, muchos quisieron convertir las páginas de Duna en un largometraje, entre ellos el famoso chileno Alejandro Jodorowsky y su proyecto con nombres como los de Orson Welles y Pink Floyd.

Algo que concretó el estadounidense David Lynch en 1984, cuando debutó la cinta que originalmente contaba con cinco horas de metraje y quedó reducida a 137 minutos, tras la brutal edición a la que la sometió el estudio. Una decisión que hizo que su trama fuera bastante incoherente y afectará su recepción por parte del público.

Sin embargo, la historia en torno a Arrakis, la especia, Paul Atreides y los Harkonnen es demasiado atractiva y, a casi cuatro décadas de esa versión fílmica, una nueva producción en torno a la saga de Herbert llegó a las salas de cine para algunas semanas después pasar a formar parte del catálogo de peliculas HBO Max.

La que con la dirección del realizador canadiense Denis Villeneuve se inicia cuando el Emperador del Universo Conocido ordena a la Casa Harkonnen, que encabeza el Barón Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård), abandonar el planeta Arrakis, donde durante décadas han explotado la denominada especia y sometido al pueblo Fremen.

Pero ahora la nueva encargada de Arrakis y la recolección de la especia -que solo se encuentra en este desértico planeta y es usada para los viajes intergalácticos- queda en manos de la Casa Atreides. Esto obliga al Duque Leto Atreides (Oscar Isaac), su familia, hombres de confianza y su ejército a mudarse a dicho lugar.

Raised by wolves

Raised-by-Wolves.jpeg la-tercera

Raised by wolves | HBO Max

El guionista estadounidense Aaron Guzikowski es el creador de esta serie de ciencia ficción que tiene como parte de su equipo de realización, en el doble rol de productor ejecutivo y director de sus primeros capítulos a Ridley Scott, el famoso cineasta británico responsable de títulos ya clásicos como Alien: el octavo pasajero y Blade Runner.

Su relato se divide en episodios donde la fantasía se combina con el drama y temas como la religión, la maternidad y el sentido de familia.

Este se inicia cuando, en el siglo XXII, a la Tierra la asola una guerra entre ateístas y mitraicos, último grupo muy religioso y que adora a la divinidad llamada Sol. Mismo periodo en que una pequeña nave con dos androides, que se hacen llamar Madre (Amanda Collin) y Padre (Abubakar Salim), escapan con una preciada carga hacia el planeta Kepler 22-B. Esta última está compuesta por embriones humanos con los que en su nuevo hogar la pareja creará una colonia humana.

De manera paralela también se conoce la historia de dos ateistas que, para escapar de la Tierra, se apoderan del físico y las identidades de Marcus (Travis Fimmel) y Sue (Niamh Algar) para ser parte de una nave mitraica que también buscará la sobrevivencia en Kepler 22-B, haciéndose cargo además del hijo de quienes suplantaron: Paul (Felix Jamieson).

Los distintos protagonistas que pronto la narración unirá y confrontará, con Madre desplegando su casi humana maternidad como también su lado más peligroso como Nigromante o androide de guerra.

Tenet-2-1.jpg la-tercera

Foto: Promocional

A causa de la pandemia, y porque Christopher Nolan no quiso que debutara vía streaming, Tenet se reveló al mundo varios meses después de la fecha en que debía llegar a los cines. Un estreno que reafirmó a Nolan como un realizador singular, que siempre ha apostado por personajes complejos y tramas que pueden confundir a los que están poco atentos.

Una realización para la cual el espectador debe estar dispuesto a poner a prueba su raciocinio y sentidos, más que en otros títulos con la firma de Nolan, como Memento (2000), la cinta con que el cineasta británico se hizo notar, o Dunkerque (2017), su particular mirada a la Segunda Guerra Mundial.

Un relato que se inicia con una escena bastante normal para las películas de espionaje, cuando terroristas irrumpen la presentación de una orquesta en la National Opera House de Kiev. Ataque que provoca la aparición de fuerzas especiales ucranianas, dentro de las cuales se infiltra un grupo de estadounidenses que tiene una misión diferente.

La cual incluye a un agente, al que se conocerá como El Protagonista (John David Washington), que debe rescatar a un dignatario que conoce la ubicación de un elemento clave. Pero luego de cumplir su misión, el espía es tomado rehén y torturado por mercenarios rusos, hasta que logra ingerir una pastilla que le quita la vida.

Sin embargo, despierta a bordo de un barco, donde uno de sus jefes le explica que estuvo varios días en coma. Aquí es donde recibe una misión que se relaciona con una nueva Guerra Fría y para la cual tendrá como salvoconducto la palabra “tenet”. En el inicio de una aventura fílmica que juega con el flujo del tiempo.

El conjuro 3: el Diablo me obligó a hacerlo

El-conjuro-3-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Con el debut en las salas de cine de El conjuro, en 2013, no solo se conoció al matrimonio de Ed y Lorraine Warren (Patrick Wilson y Vera Farmiga), usando su habilidad como investigadores de los paranormal para ayudar a la familia Perron, sino que además se dio inicio a una serie fílmica que en los último años fue bautizada como “El Conjuroverso”.

El que también incluye las cintas centradas en la malvada muñeca Annabelle, La Monja y La Llorona, como también a las secuelas con las aventuras de los Warren: El conjuro 2, donde la pareja viaja Inglaterra de fines de los 70 para ayudar a una madre soltera y sus hijos, y El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo.

Un largometraje que ya no es dirigido por James Wan, el nombre clave tras la saga de terror, sino que por Michael Chaves (La maldición de La Llorona), y que se ambienta a inicios de los años 80 en Brookfield, una tranquila localidad vecina a Connecticut, donde viven los demonólogos con su hija.

Los mismos que han visitado el lugar para exorcizar a David (Julian Hilliard), un niño poseído por un demonio. Una práctica que realizan junto al Padre Gordon (Steve Coulter), los padres del pequeño, Carl y Judy (Paul Wilson y Charlene Amoia), su hermana Debbie (Sarah Catherine Hook) y el novio de ésta, Arne (Ruairi O'Connor).

Este último es un muy cercano a David, por lo que en un momento del conjuro que realizan los Warren, y parece no surtir efecto, él se ofrece para albergar al demonio.

Pero finalmente el exorcismo concluye, dejando a Ed en el hospital tras sufrir un ataque al corazón y a Arne como el nuevo poseído, como solo lo sabe el público y un inconsciente Ed.

The Undoing

The-Undoing.jpeg la-tercera

The Undoing | HBO

Nicole Kidman y Hugh Grant encabezan el elenco de esta miniserie estadounidense basada en la novela You should have known, de Jean Hanff Korelitz, donde un asesinato y una serie de mentiras conforman el eje de un relato que tiene como principal componente el suspenso.

El cual se inicia centrado en el casi perfecto matrimonio conformado por la terapeuta Grace Fraser (Kidman) y el oncólogo infantil Jonathan Fraser (Hugh Grant), quienes viven en un acomodado barrio de Manhattan junto a su único hijo, Henry (Noah Jupe).

Y cuando Grace es parte de un comité de apoderados del curso de este último, en la exclusiva Escuela Reardon, es que conoce a otra mamá llamada Elena Alves (Matilda De Angelis), que tiene a su hijo mayor en el colegio gracias a una beca.

La misma que extrañamente también aparece en el gimnasio al que va la terapeuta y, más tarde, luego de una fiesta escolar de caridad, encuentran muerta en el taller que ella tenía como pintora y escultora. Pero lo peor aún está por venir: cuando a Jonathan lo acusan de su muerte.

Esto luego de que se revela que el médico fue amante de Elena, después de atender profesionalmente a su hijo, y además, por esta misma relación, había perdido su trabajo en el hospital.

Choqueada y confundida, Grace busca apoyo en su mejor amiga Sylvia (Lily Rabe) y su padre, Franklin Reinhardt (Donald Sutherland), quien, a regañadientes y para ayudar a su hija y su nieto, busca a la mejor abogada de Nueva York para defender a su yerno.

The White Lotus

The-White-Lotus.jpeg la-tercera

The White Lotus | HBO

La carrera de Mike White lo ha llevado entre la televisión y el cine, desde su papel de actor al de guionista, pasando por el de productor e incluso el de participante de realitys.

Varios de los cuales repite en The White Lotus, la serie creada, escrita, producida y dirigida por él, donde mezcla la comedia con el drama en medio de un paradisiaco resort hawaiano. Sin embargo, su inicio es bastante más oscuro: cuando un hombre ve cómo al cadáver de su esposa lo suben espacio de carga de un avión comercial.

Desde ahí, el relato viaja una semana antes, cuando un grupo de turistas se dirige en una embarcación hacia las instalaciones The White Lotus.

Ellos son el matrimonio conformado por Mark y Nicole Mossbacher (Steve Zahn y Connie Britton), y sus hijos adolescentes Quinn (Fred Hechinger) y Olivia (Sydney Sweeney), junto la mejor amiga de esta última, Paula (Brittany O’Grady). Además de los recién casados Shane y Rachel Patton (Alexandra Daddario y Jake Lacy), y la aproblemada Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge). A quienes recibe el gerente del resort, Armond (Murray Bartlett), y su equipo, quienes entregan sus mejores sonrisas a los recién llegados.

Pero los dramas para los huéspedes y los encargados del hotel aparecen muy pronto. Como el que Rachel empiece a dudar si estuvo bien casarse, que Mark descubra un secreto de su desaparecido padre y que Armond recaiga en su adicción a las drogas y el alcohol, poniendo fin imprevistamente a cinco años de sobriedad.

Una buena noticia para sus seguidores: HBO acaba de anunciar que la serie se renueva para un segunda temporada.

