Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea
La obra de José Vidal & Compañía presentará tres funciones en el Mercado Urbano de Tobalaba, con más de 40 intérpretes en escena. Se inspira en La consagración de la primavera de Igor Stravinsky y Vaslaw Nijinsky, y “traslada ese impulso de ruptura y renacimiento a un contexto contemporáneo”.
A finales de noviembre, el Mercado Urbano de Tobalaba (MUT) recibirá una de las obras más significativas de la danza contemporánea chilena: Rito de Primavera.
Tras una aclamada temporada en el GAM, la creación del coreógrafo José Vidal & Compañía presentará un total de tres funciones en el mencionado recinto, con más de 40 intérpretes en escena.
La obra se inspira en La consagración de la primavera (1913) de Igor Stravinsky y Vaslaw Nijinsky, y “traslada ese impulso de ruptura y renacimiento a un contexto contemporáneo”, según describen desde la producción.
“El montaje combina danza, música electrónica —una versión de la composición creada por Jim Hast y Andrés Abarzúa— y expresiones urbanas, construyendo un espacio donde los límites entre escenario y público se disuelven”.
Esta versión especial de la obra se da en el marco de la celebración de 30 años de trayectoria de José Vidal & Compañía.
Rito de Primavera también cuenta con la producción conjunta de Mapamapa y Fundación Lotus, mientras que es parte de la programación primaveral del MUT.
Cuándo es la obra Rito de Primavera en el MUT y dónde comprar las entradas
La obra tendrá un total de tres funciones en el MUT, las cuales se desarrollarán los próximos 27, 28 y 29 de noviembre, a las 20:00.
Las entradas pueden adquirirse a través del sistema Ticketmaster y los valores totales (incluido el cargo por servicio) son los siguientes:
- Primera Fila Nivel 1 / Nivel 2: $30.800
- General: $24.200
Quienes sean clientes de Banco de Chile pueden optar por un descuento del 20% hasta agotar stock, el cual se aplica a los montos anteriores.
Puedes conocer más detalles haciendo clic en este enlace.
