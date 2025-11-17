Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea.

A finales de noviembre, el Mercado Urbano de Tobalaba (MUT) recibirá una de las obras más significativas de la danza contemporánea chilena: Rito de Primavera.

Tras una aclamada temporada en el GAM, la creación del coreógrafo José Vidal & Compañía presentará un total de tres funciones en el mencionado recinto, con más de 40 intérpretes en escena .

La obra se inspira en La consagración de la primavera (1913) de Igor Stravinsky y Vaslaw Nijinsky, y “traslada ese impulso de ruptura y renacimiento a un contexto contemporáneo”, según describen desde la producción.

“El montaje combina danza, música electrónica —una versión de la composición creada por Jim Hast y Andrés Abarzúa— y expresiones urbanas, construyendo un espacio donde los límites entre escenario y público se disuelven ”.

Esta versión especial de la obra se da en el marco de la celebración de 30 años de trayectoria de José Vidal & Compañía.

Rito de Primavera también cuenta con la producción conjunta de Mapamapa y Fundación Lotus, mientras que es parte de la programación primaveral del MUT.

Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea.

Cuándo es la obra Rito de Primavera en el MUT y dónde comprar las entradas

La obra tendrá un total de tres funciones en el MUT, las cuales se desarrollarán los próximos 27, 28 y 29 de noviembre, a las 20:00 .

Las entradas pueden adquirirse a través del sistema Ticketmaster y los valores totales (incluido el cargo por servicio) son los siguientes:

Primera Fila Nivel 1 / Nivel 2: $30.800

General: $24.200

Quienes sean clientes de Banco de Chile pueden optar por un descuento del 20% hasta agotar stock, el cual se aplica a los montos anteriores.

Puedes conocer más detalles haciendo clic en este enlace.