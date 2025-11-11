Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto. Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera.

A principios de diciembre, el Estadio Nacional recibirá a una de las bandas más importantes e influyentes en la historia de la música chilena y latinoamericana.

Los Jaivas, Siempre , es el título de la presentación única en la que Los Jaivas repasarán sus más de 60 años de trayectoria , en los que han publicado álbumes tan aclamados como Todos juntos (1972), Alturas de Macchu Picchu (1981), Hijos de la Tierra (1995) y Mamalluca (1999), por solo nombrar un par.

Según anticipan desde la producción, se trata de “la ocasión perfecta para homenajear la obra de unos artistas auténticos y pioneros, cuyo ideario ha moldeado el imaginario colectivo” .

El aporte musical y cultural de Los Jaivas ha sido reconocido internacionalmente a través de premios, documentales, exposiciones y publicaciones.

Junto con ello, su música ha estado presente en el currículum escolar mediante el Cuaderno Pedagógico: Los Jaivas y la música Latinoamericana, un recurso impulsado por el Ministerio de las Culturas que ha llevado sus canciones a las aulas de todo el país.

El espectáculo que presentarán en diciembre en el recinto de Ñuñoa “está diseñado como un recorrido escénico y emocional”.

“Un guión simbólico, entrelaza historia, tierra, poesía, comunidad y rito, construyendo una experiencia artística que combina música, visuales, performance y espiritualidad. Cada momento busca transformar el imaginario de la banda en una vivencia multisensorial, donde la música y el arte dialogan en un homenaje sentidamente colectivo ”, afirma la producción.

Esto es lo que debes saber del histórico concierto de la agrupación que se ha mantenido vigente desde 1963.

Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto. Foto: Pedro Rodriguez. PEDRO RODRIGUEZ

Cuándo es el concierto de Los Jaivas en el Estadio Nacional y dónde comprar las entradas

La presentación de Los Jaivas en el Estadio Nacional será el próximo 7 de diciembre y las entradas pueden adquirirse a través del sistema Ticketmaster , la única plataforma oficial de venta de tickets para este evento.

Los precios de los boletos, incluido el cargo por servicio, son los siguientes:

Cancha General: $23.000

Galería: $28.800

Andes: $46.000

Pacífico Lateral: $51.800

Silver: $57.500

Golden: $69.000

Pacífico Bajo: $69.000

Pacífico Alto: $74.800

Pacífico Medio: $86.300

Platinum: $92.000

Diamante: $115.000

Accesibilidad Universal (AU): $28.800

Acompañante AU: $28.800

Cabe destacar que está disponible un 20% de descuento para clientes de Banco de Chile , con un stock de 20.000 entradas con este beneficio.

Puedes revisar más detalles y ver las ubicaciones de los tickets haciendo clic en este enlace.