Cuatro semanas de Kast y Boric en campaña: los hitos que marcaron el balotaje

Fueron 146.755 votos los que separaron al candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, del abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en la primera vuelta presidencial del pasado 21 de noviembre. Los datos definitivos del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) señalan que Kast consiguió 1.961.779 votos, el 27,91%, mientras Boric obtuvo 1.815.024, el 25,82%. Votaron poco más de 7,1 millones de personas y 3,3 millones lo hicieron por los otros cinco candidatos -Sebastián Sichel, Franco Parisi, Yasna Provoste, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés-, trasformando esos sufragios en territorio en disputa.

Ese día comenzó una elección distinta a la de primera vuelta. Boric y Kast necesitaban ampliar su electorado para llegar a La Moneda y durante las cuatro semanas de campaña por el balotaje apuntaron hacia el centro. Ajustes programáticos, incorporación de nuevas figuras a los comandos, apoyos ‘ilustres’ y dos debates de “alta tensión” definieron una contienda de resultado incierto. A continuación, un repaso de los momentos e hitos en ese trance electoral de un mes.

Las condiciones de Sichel

Kast recibió la misma noche de la primera vuelta los apoyos de las dirigencias de Chile Podemos Más. Quien había sido el abanderado del oficialismo, Sebastián Sichel, sin embargo, tardó algo más de tiempo en manifestarse en favor del líder del Partido Republicano. El 30 de noviembre, tras días de reflexión en el balneario de Vichuquén, el expresidente de BancoEstado presentó un documento con nueve puntos que pedía que Kast avalara para respaldarlo. “Respeto irrestricto a los derechos humanos, compromiso total con diversidades y mantener el Ministerio de la Mujer”, fueron algunos de los temas de incluyó. El jueves 2 de diciembre y tras una conversación telefónica entre ambos, Sichel confirmó su respaldo a Kast señalando que el candidato estaba dispuesto “a incluir y reforzar” sus condiciones.

Sebastián Sichel y José Antonio Kast en el encuentro Enagro 2021. Foto: Karin Pozo / AgenciaUno.

El video de Lavín

Tras su derrota en la primaria oficialista del 18 de julio, Joaquín Lavín (carta de la UDI) dijo adiós a la política y se fue a España a realizar labores académicas. El 30 de noviembre reapareció a través de un video en el que explicitaba su respaldo al exdiputado. “Lo apoyo, porque lo conozco como persona”, manifestó el exalcalde de Las Condes en la grabación. La señal del también exministro fue un punto relevante de la campaña de Kast, que pronto alinearía a prácticamente todo el oficialismo tras su figura.

Doctoras al salvataje

La disidencia del Colegio Médico cuestionó que su entonces presidenta, Izkia Siches, apareciera la noche del 21 de noviembre junto a Boric en un acto en su comando. Siches, que también fue dirigenta estudiantil en la Universidad de Chile y mantenía cercanía con el diputado de Convergencia Social desde entonces, se incorporó finalmente como jefa de campaña del candidato de Apruebo Dignidad -el 26 de noviembre- y renunció al cargo, con el que había adquirido notoriedad por su rol fiscalizador de las medidas sanitarias frente al coronavirus. Horas después, desde la otra vereda, el comando de Kast sumaba a una de las figuras mejores evaluadas del gobierno: la entonces subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, también rostro de la lucha contra la pandemia.

El viernes siguiente a la elección de primera vuelta, la entonces autoridad de gobierno anunció -desde Cerro Castillo, donde el Presidente Sebastián Piñera lideraba un consejo de gabinete- que había pedido “permiso sin goce de sueldo” por tres semanas para integrarse al equipo del aspirante a La Moneda. Dos días después, la subsecretaria se reunió con el abanderado -que llevaba tiempo buscando incorporar a Daza- y luego de ese encuentro se viralizó un video en el que la doctora informaba su renuncia al Ejecutivo. Entraba de lleno en campaña.

Foto: Leonardo Rubilar Chandía / Agencia Uno.

Lagos por Boric

En entrevista con Radio Duna, el 24 de noviembre -tres días después de la primera vuelta- el expresidente Ricardo Lagos elogió al diputado Boric por haber firmado el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, que selló una salida institucional a la crisis de octubre de ese año, viabilizando el plebiscito en el que se aprobó redactar una nueva Constitución y dejó en claro su opción en el balotaje. “Lo que soy, lo que es mi historia, mi pasado, obviamente que en esta coyuntura tengo que decir Boric”, afirmó. Se forjaba así el respaldo de uno de los íconos de la era concertacionista y de quien -además- en el pasado fue flanco de cuestionamientos desde el propio el Frente Amplio.

Boric calificó el gesto como “valioso”. En el debate de Anatel, que se efectuó semanas después, abordaría una conversación que tuvo con el expresidente y, consultado por sus críticas a la Concertación aseguró: “Jamás he dicho que estos 30 años fueron perdidos, no creo que la historia sea blanco y negro. Creo que toda generación tiene el derecho y el deber de analizar críticamente lo que fueron nuestros antecesores, para justamente poder aprender de eso. Hay grandes éxitos y hay cosas que no salieron bien, y en ese sentido, soy una persona que es ponderada, que valora y que aprende de las experiencias que nos antecedieron”.

Ricardo Lagos expresó su apoyo a Gabriel Boric en entrevista radial en Duna. Foto: Twitter @jostavra.

La hermética gira de Kast por EE.UU.

Kast llevó a cabo un viaje exprés a Washington, Estados Unidos, en compañía de su principal asesor, Cristián Valenzuela. En el marco de esa gira, sostuvo un almuerzo privado con representantes del sector financiero, tecnológico, de energías renovables -entre otros-, además de asistir a una reunión con el senador republicano Marco Rubio, conocido adherente del expresidente Donald Trump. También dio una entrevista a CNN español para el programa del periodista argentino Andrés Oppenheimer. Además, se juntó con empresarios, académicos y líderes de opinión en el Inter American Dialogue y con la presidenta del Council Of Americas, Susan Seagal. Su agenda, salvo temas puntuales, se mantuvo en reserva, lo que generó especulaciones sobre un posible encuentro con la excarta del Partido de la Gente, Franco Parisi. “Tenemos que mostrar que somos un país con futuro y eso es lo que estamos haciendo acá”, dijo Kast durante la gira, que calificó como “productiva y provechosa”. Partió la noche del lunes 29 de noviembre y regresó la mañana del jueves 2 de diciembre.

El explícito apoyo de Bachelet

La alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien reside en Ginebra, Suiza, llegó a Chile a una semana del balotaje. A horas de su arribo al país compartió con el abanderado de Apruebo Dignidad en un reservado encuentro en su hogar, en La Reina. “A mí también me gustaría reunirme con ella”, dijo Kast. El lunes previo, la jefa de campaña del candidato del Frente Amplio, Izkia Siches, afirmaba que la exmandataria “está disponible para hacer explícito su apoyo a Boric”. Al día siguiente -martes 14 de diciembre-, la Fundación Horizonte Ciudadano difundió un video en que la expresidenta concretaba el anunciado respaldo. “No da lo mismo por qué candidato se vota, por eso voy a votar por Gabriel Boric”, decía Bachelet en el registro. Luego de conocería una foto del encuentro.

“El apoyo de la expresidenta Bachelet es un gran honor en momentos claves de nuestra historia”, agradeció el diputado frenteamplista. Luego, en el debate de Anatel, afirmó que tanto la expresidenta como Lagos “han sido muy generosos, ambos, de haber compartido conmigo su visión de este momento”.

Kast, por su parte, dijo lamentar que la autoridad de la ONU “intervenga de esta manera en la elección”. Parlamentarios de Chile Vamos oficiaron a Cancillería para obtener un pronunciamiento. Desde el gobierno se interpretó el apoyo como predecible y el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, señaló que no veían inconvenientes en que la alta comisionada, como cualquier chileno, expresara su preferencia electoral.

Narváez, la DC y la foto con Provoste

Durante la campaña por el balotaje, la exvocera de gobierno de Bachelet y exabanderada del Partido Socialista Paula Narváez respaldó a Boric, sostuvo un encuentro con el postulante a la Presidencia e hizo “puerta a puerta” en la Región Metropolitana por la candidatura del frenteamplista. Todo lo contrario al silencio que guardó en primera vuelta, sin hacer gestos a Yasna Provoste (DC), la candidata que la superó en la consulta ciudadana que realizó la entonces Unidad Constituyente para definir a su abanderado.

Silencio, de hecho, que había incomodado y generado cuestionamientos desde la DC y el entorno de Provoste, y que llegó a que finalmente el encuentro entre Narváez y Boric el 10 de diciembre -y que había sido dos veces reagendado- resultara en un gesto “íntimo” y en reserva entre la exministra, quienes apoyaron su opción presidencial y el abanderado de Apruebo Dignidad.

Provoste, en tanto, reveló el 23 de noviembre que votaría por Boric y llamó a su partido a seguir el mismo camino. La DC, en su junta nacional del 28 de noviembre, oficializó su apoyo al frenteamplista, “sin condiciones”, precisando, sin embargo, que serán oposición en un eventual gobierno suyo, en lo que constituyó otro hito de la segunda vuelta.

La senadora por Atacama se reunió con el candidato frenteamplista el penúltimo día de campaña oficial, en Valparaíso. Problemas de agenda y “desaires” acusados desde el falangismo dificultaron la cita. “No habíamos tenido oportunidad de juntarnos, pero yo siempre conté con ella”, comentó Boric sobre ese encuentro.

El candidato presidencial Gabriel Boric se reúne con la senadora Yasna Provoste en Valparaíso. Foto: Pablo Ovalle Isasmendi / Agencia Uno.

Tensos debates y un test de droga

Los comandos de Boric y Kast llegaron a un consenso de participar de dos debates: uno radial el 10 de diciembre (Archi) y otro televisivo el 13 de diciembre (Anatel). A estos se sumó la participación, por separado, en los programas Las dos caras de La Moneda en Canal 13 (6 y 7 de diciembre) y Llegó tu hora en TVN y 24H (8 y 9 de diciembre). En el primer cara a cara la tensión llegó al máximo cuando Kast cuestionó a Boric por una acusación de acoso en su contra cuando era dirigente estudiantil. El último round, ya en la recta final de campaña, estuvo marcado por la “jugada” que hizo el diputado por Magallanes al exhibir un test de drogas negativo, anticipándose a un emplazamiento de su contendor. En la conferencia de prensa posterior, Boric respondió con dureza a un periodista que le pidió aclarara detalles de las fechas en que se realizó ese examen. La Red de Salud UC Christus debió emitir un comunicado precisando que la muestra fue tomada a domicilio y bajo estrictos protocolos. El procedimiento no fue declarado por el diputado en el sumario sanitario que indagó en sus actividades en el contexto de su contagio de Covid-19. El PCR se lo tomó al día siguiente del examen de orina.

Gabriel Boric y José Antonio Kast en el momento en que el abanderado de Apruebo Dignidad mostró -durante el debate de Anatel- el test de drogas que se había realizado.

Giros de programa y acusación de “volteretas”

Cinco días después de la primera vuelta, Guillermo Teillier, timonel del PC, advirtió que no había tiempo de cambiar el programa de gobierno, tensionando el escenario al interior de Apruebo Dignidad. El propio abanderado había tenido un discurso de apertura a modificaciones -que ratificó tras los dichos del diputado- asegurando que “para ganar en segunda vuelta tenemos que acoger las buenas ideas de otras candidaturas”.

En los días venideros se sumaron también nuevas figuras al comando, incluyendo rostros de la ex Concertación, como el senador Carlos Montes (PS), que se integró al equipo político del abanderado. Además, su consejo económico asesor, con figuras como Andrea Repetto y Roberto Zahler, preparó un texto sobre crecimiento y productividad. Eduardo Vergara, director ejecutivo de la Fundación Chile 21, que trabajó en la campaña de Yasna Provoste, apoyó el reforzamiento de los temas de seguridad.

Kast, por su parte, afinó su propuesta económica sumando a José Luis Daza, al vicepresidente del Banco Central Sebastián Claro, al exsubsecretario de Economía Tomás Flores, a Jorge Hermann y al jefe económico de Sebastián Sichel, Patricio Rojas. A dos semanas de la elección el republicano presentó su “plan de gobierno”, un texto de casi 60 páginas que reemplazó al documento que dio a conocer en primera vuelta de 800 medidas, más de 100 páginas e ideas que habían suscitado polémica, como terminar con el Ministerio de la Mujer. “Claramente no vamos a eliminar el Ministerio de la Mujer. Quiero confesar que nos equivocamos”, afirmó luego la carta del Frente Social Cristiano.

Ambos candidatos ajustaron sus discursos, de “refundar a reformar” y de “eliminar a fusionar”, para seducir al electorado. Sus proyectos de gobierno también sufrieron transformaciones, siendo la primera vez desde 1999, cuando partieron los balotajes, que los candidatos varían la redacción y moderan sus planes económicos previo a la segunda votación. Un inédito ajuste de libreto.