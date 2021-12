La bitácora del test de drogas de Boric y la evaluación de la jugada que se tomó el último debate

Con evidente molestia, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, eludió anoche las preguntas de la prensa respecto de las dudas que surgieron sobre su test de drogas. Minutos antes, el abanderado había mostrado públicamente un examen durante el debate de Anatel, descolocando a su adversario del Partido Republicano, José Antonio Kast, luego de que éste lo emplazara nuevamente a tomarse uno.

“Si quieren pueden pedir una declaración al hospital para ver cuándo se hizo esto, en qué términos se realizó, cómo se realizó y, por favor, no se sumen a la campaña de Kast. Sean más responsables”, sostuvo Boric a la prensa tras el último cara a cara ad portas del balotaje del domingo.

Pero el enojo del candidato no despejó la mayor duda: si el horario de su test -que marcaba las 18.01 del 2 de noviembre- se topaba con el inicio de su cuarentena preventiva por Covid.

Ese mismo día, hace un poco más de un mes, el abanderado comunicó públicamente que estaba con síntomas de fiebre y que se realizaría un PCR. La historia es conocida: el 3 de noviembre el examen nasal salió positivo, dejando a 69 personas como contacto estrecho y paralizando la carrera presidencial por casi una semana.

Según la información recogida por este medio en ese entonces, Boric se midió la fiebre a eso de las 8 de la noche del 2 de noviembre en su casa ubicada en la comuna de Santiago, junto al diputado y jefe político del comando, Giorgio Jackson (RD). El test PCR se lo haría al día siguiente.

También en su domicilio se realizó el examen que arrojó negativo para cocaína, canabinoides y anfetaminas. Según explicaron en el comando y corroboraron en la clínica UC Christus, al departamento de Boric acudieron profesionales de la salud que le tomaron el test a domicilio. En ese momento Jackson aún no llegaba al lugar.

“El 2 de noviembre en la mañana fueron las personas a su domicilio, y me da una vergüenza enorme ocupar este programa de la mañana para decir esto, entraron al baño con él y le tomaron el test de orina”, contó esta mañana a radio Cooperativa el diputado de Convergencia Social Gonzalo Winter.

Según el Arancel de Prestaciones 2021 de pacientes privados o sin previsión del recinto médico, el examen que permite la detección del consumo de anfetaminas, metanfetaminas por medio de la orina tiene un costo de $ 41.156. El test para determinar si existe consumo de marihuana, tetrahidrocanabinol y ATHC tiene el mismo valor. Mientras que el examen para la detección de cocaína bajo la misma modalidad tiene un costo de $ 101.653.

En el equipo del abanderado sostienen que la hora para el examen la habían agendado días antes y, aseguran algunos, habría sido idea del propio Boric. Según las mismas fuentes, la idea era tener un as bajo la manga en caso de que sus adversarios en la carrera a La Moneda siguieran planteando el tema.

Incluso, en el equipo de Boric aseguran que tenían lista la jugada para el debate de Anatel que se realizó el 15 de noviembre, cuatro días antes de la primera vuelta, pero que en esa oportunidad no fue necesario usarla.

Esta mañana, en el comando del parlamentario hicieron una evaluación positiva de la jugada y aseguran que lograron el punto comunicacional durante el debate. “Era algo que nadie se esperaba”, repetían en la sede de Boric esta mañana.

Eso último también lo ven en el comando de Kast. Reconocen que no esperaban el hito y que fue un buen recurso visual que, en el momento, pudo jugarle a su favor. Eso sí, agregan, evaluaron que el examen abrió interrogantes que podrían provocar que el abanderado de Apruebo Dignidad tenga que seguir dando explicaciones. Esto, en alusión a que se lo hizo el mismo día en que, por la tarde, comenzó a presentar síntomas de Covid-19 y porque fue de orina y no de pelo.

Ambas cosas han intentado ser instaladas por personeros de Chile Podemos Más e integrantes del comando de Kast. Sobre lo último, apuntaban a que un test de pelo tendría un margen mayor de tiempo de medición, cerca de 90 días. Esto fue, de hecho, lo que planteó la vocera y exsubsecretaria Paula Daza: “Lo correcto para saber si una persona ha consumido en el mediano plazo, ha sido consumidor de droga, es el examen de pelo, el que permite determinar con mayor tiempo posible el consumo. El examen de orina solo permite determinar si la persona ha consumido en las últimas 48, hasta 72 horas, tengo entendido, pero es un examen que permite determinar si la persona ha consumido las últimas horas”, dijo a radio Infinita.

Según el Arancel de Prestaciones 2021 de pacientes privados o sin previsión del mismo centro UC Christus, ese examen tendría un costo de $ 516.970 pesos.

Cinco días para apelar al sumario

Desde la autoridad sanitaria explicaron que la toma de muestra realizada por la Red de Salud UC Christus en el domicilio del candidato presidencial no fue declarada por él en el sumario sanitario que indagó en sus actividades en el contexto de su contagio de Covid-19.

Al mediodía, la seremi de Salud Metropolitana, Helga Balich, en medio de un punto de prensa entregaría detalles de proceso en contra del diputado frenteamplista.

“Lo que pasa es que lo que él me mostró ayer y lo que subió a sus redes sociales es un examen en que la fecha de la toma de muestra es del 2 de noviembre, día en el que él ya tenía síntomas. Este examen, la toma de esta muestra, no fue declarada durante la entrevista presencial que se le realizó y eso es muy importante. Siempre, cuando hay un caso confirmado, nuestra primera fuente de información es el caso positivo, quien nos relata en forma retrospectiva todo lo que hizo en los días antes del inicio de síntoma que es el periodo de transmisión”, explicó la seremi de Salud.

“Él en la entrevista epidemiológica que se realizó el día 3 de noviembre en la tarde no declaró esta toma de muestra de este examen de orina. Por ende, las personas o la persona que formaron parte de ese proceso no fueron declarados como contacto estrecho y, por ende, no se aislaron oportunamente. Eso influye mucho en la investigación y para cortar en forma oportuna la cadena de infección”, añadió.

Son antecedentes nuevos, recalcó la autoridad, añadiendo que el abanderado presidencial tiene un plazo de cinco días para presentar una apelación o reposición frente a la multa aplicada de 70 UTM ($ 3.791.970).