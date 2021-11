Gabriel Boric por apoyo del expresidente Ricardo Lagos: “Me parece un gesto valioso”

El abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, valoró el respaldo que el expresidente Ricardo Lagos expresó a su candidatura de cara al balotaje del 19 de diciembre.

“Me parece un gesto valioso, que yo respeto -he conversado con el expresidente Lagos- y que es coincidente con su historia de lucha por la democracia y hoy estamos ante una dicotomía en donde nos enfrentamos a una situación donde podemos retroceder y, por lo tanto, no me sorprende, lo agradezco y vamos a seguir conversando”, aseguró Boric en un punto de prensa este miércoles en la Cámara de Diputados.

Ricardo Lagos afirmó en entrevista con Duna que el diputado de Convergencia Social posee “amplitud de criterio”, alabando su rol en el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 que propició el plebiscito para que los ciudadanos se pronunciaran sobre una nueva Constitución y que el legislador firmó a título personal. “Eso habla de alguien que es capaz de decir ‘este es el camino’, aunque los suyos no lo sigan, y no lo siguieron en ese momento”, destacó el exgobernante.

Boric también fue consultado por un eventual apoyo de la expresidenta Michelle Bachelet, actual alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que programó un viaje a Chile para días venideros y que estará presente en el país para el día de la votación de segunda vuelta.

Al respecto, el aspirante a La Moneda sostuvo que “la expresidenta Michelle Bachelet cumple un rol internacional que yo respeto y creo que hay que ser respetuoso con esa institucionalidad”.