“Lebrecht, la justicia mapuche tocó tu puerta”: los minutos críticos que enfrentó exalcalde de Contulmo en ataque incendiario

Mauricio Lebrecht (IND), exalcalde de Contulmo entre 2016 y 2021, siente que quedó de brazos cruzados. Durante la madrugada de este miércoles, a eso de las 1.40 horas, un grupo indeterminado de personas encapuchadas ingresó a su parcela ubicada en el kilómetro 20 de la Ruta P-708 de la Provincia de Arauco, Región del Biobío. Lo hicieron efectuando disparos, tras lo cual quemaron dos viviendas que se encontraban en el lugar.

Como relata a La Tercera PM, perdió todo aquello que empezó a construir hace un año, a fin de obtener su sustento. No pudo hacer más que ver cómo esas dos casas -que están a unos 40 metros de donde él vive- se consumían por las llamas porque, como comenta, no había con qué sofocar el fuego y Bomberos no alcanzó a llegar.

Todo comenzó, cuenta Lebrecht, cuando el ladrido incesante de sus tres perros lo llevó a levantarse y salir a mirar por la puerta de la cocina, que da hacia el patio y tiene vista hacia los otros dos inmuebles. “En ese momento escuché unos gritos y sentí dos disparos que afortunadamente no me alcanzaron, pero sí impactaron en la casa. Puse llave, me fui a vestir y salí nuevamente, escuchando muchos disparos. Y ahí me encontré con que las dos casas del frente, que ocupaba como cabañas con tinajas para turismo, estaban envueltas en llamas y los sujetos ya estaban arrancando”, relata.

“Es una impotencia tremenda, una pena enorme, porque yo empecé desde cero. Este era mi sustento para el día a día, la única manera que tenía para educar a un hijo que tengo en la universidad y al otro menor. Quería aportar a la provincia, porque el turismo es algo importante, pero hoy ya todo se está viendo afectado”, agrega el exjefe comunal de Contulmo.

Para Lebrecht, los diferentes gobiernos “no han tomado las riendas ni se han puesto la mano en el corazón. Entonces hoy tu te quedas de brazos cruzados, con la incertidumbre de qué vas a hacer, porque tu ya no puedes vivir tranquilo ni en tu propio terreno, y yo sólo tengo cinco hectáreas. Hace mucho que acá no pasaba nada y en verdad uno queda sin saber qué va a hacer, porque ya ni siquiera sienten que pueden dormir tranquilos”.

En el lugar de los hechos, de acuerdo con datos que fueron reportados por carabineros, se encontró un lienzo en el que se podía leer: “Lebrecht la justicia mapuche tocó tu puerta”.

“No nos queda más que demandar al Estado”

En su época de alcalde, Mauricio Lebrecht hizo frente al primer ataque con explosivos que se perpetró en la comuna. El grave problema de la violencia, según él, no sólo está afectando a forestales o empresarios de gran volumen, sino también a pequeñas empresas.

“Uno no encuentra explicaciones ¿Cuándo va a ser la hora que en Chile se respete el Estado de Derecho? ¿Cuándo vamos a poder vivir en paz?”, expone el exalcalde, junto con opinar que al menos el Estado debiera indemnizar a víctimas de violencia rural, al igual que como se hace con los camioneros.

Consultado por quiénes serían los responsables de estos ataques, Lebrecht insiste en que “esto es terrorismo puro, yo creo que los mapuches acá son los menos. Creo que se utiliza mucho la causa de ellos. Acá hay chilenos, extranjeros, mapuche, son carteles organizados, con armamento de alto poder, igual que como ocurre en el norte, y no sabemos hasta dónde va a llegar”.

Dado que no se han tomado acciones, asegura, Lebrecht comenta que emprenderá acciones en contra del Estado, porque no se están dando las garantías para vivir en paz, y en lugar de ello, se les pide dejar la zona. “Hay gente que ha sufrido muchísimo, que viven amenazados, gente que se está armando, entonces no es posible. El Estado, al igual que tiene la deuda de tierra con los mapuche, tiene una deuda de ejercer a cada ciudadano el Estado de derecho. Eso no se ha cumplido ni en la Provincia de Arauco ni en la Región de La Araucanía”, subraya.

Violenta jornada

Durante la noche de ayer martes y en horas de la mañana de este miércoles, personal de Carabineros dio cuenta de otros dos hechos que se registraron en la Provincia de Arauco.

El primero se produjo ayer a las 23.40 horas, en el kilómetro 02 de la Ruta P-40, en el Parque Eólico Arauco, donde el guardia del recinto relató a los funcionarios policiales que un grupo de 10 encapuchados, premunidos con armas de fuego largas, lo habrían intimidado para luego incendiar una bodega y una casa habitación ubicada al interior del recinto, para luego darse a la fuga.

Durante la mañana de hoy, asimismo, se reportó un procedimiento producto de un ataque perpetrado por otro grupo de encapuchados en contra de trabajadores de una faena forestal.

De acuerdo con información entregada por Carabineros, el conductor de un camión que presta servicios a Forestal Arauco aseguró que los individuos ingresaron al lugar donde realizaban sus labores, en el cruce de las rutas P-40 y P-334, en la comuna de Arauco, efectuando disparos para luego proceder a la quema de cinco camiones y una grúa.