¿Sigue la fiesta? Partes por ruidos molestos alcanzan su peak desde que comenzó la cuarentena total

La pandemia afectó la vida de casi todos. Cambió la vida laboral y social estos más de tres meses de coronavirus en Chile. Sin embargo, hay situaciones que no se han detenido pese a las advertencias de las autoridades de tomar medidas para frenar el Covid. Una de estas son los ruidos molestos, especialmente las relacionadas a fiestas, que ya suma 3.912 personas sancionadas durante la emergencia sanitaria.

La mayoría de estas situaciones están relacionadas a música alta y festejos en residencias. Así lo detectó el Departamento de Análisis Criminal de Carabineros (DAC), unidad especializada de la policía uniformada dedicada a levantar cifras y datos de comportamiento estadístico. Esta repartición consideró para su análisis las últimas 10 semanas de los últimos meses, es decir, desde el 23 de marzo hasta el 31 de mayo.

Los resultados dan cuenta que la primera semana de convivencia con el virus, Carabineros sacó 254 infracciones por ruidos molestos a nivel nacional, manteniéndose la tendencia de los meses anteriores. No obstante, con el correr de los días la curva subió levemente, luego bajó otro poco, pero después se disparó.

Desde Carabineros explican que pudieron darse dos factores: o las personas que estaban en casa comenzaron a reportar más este tipo de conductas o bien la gente se “relajó” y armó reuniones sociales en su casa, al no poder salir.

Al avanzar las semanas, el 23 de abril, se alcanzaron 347 partes. Pero eso no era nada con lo que estaba por venir: la curva siguió en aumento hasta que alcanzó su peak en la semana 8, con 599 infracciones cursadas por ruidos molestos. Esa semana del 11 de mayo es la misma en que el Ministerio de Salud anunció la cuarentena total para la Región Metropolitana, debido al incremento de los contagios en la capital.

El coronel jefe del OS-9 de la policía uniformada, Juan Francisco González, explicó que “Carabineros va cuando los vecinos reportan ruidos molestos, y ya se ha hecho una advertencia por parte de la comunidad. Ahora, hay que hacer la diferencia y esto no es lo mismo que las fiestas clandestinas, las que cuentan con otro nivel de producción. De todas maneras, es una situación lamentable, porque ante la pandemia que estamos viviendo aún hay quienes no entienden que no pueden armarse fiestas”.

En cuanto a las fiestas clandestinas, el OS-9 está indagando todas las convocatorias masivas que van surgiendo en las redes sociales. Por ejemplo, esta semana detuvieron a 14 personas en Puerto Montt que organizaban una fiesta masiva llamada “El Parcelazo”, que contaba con DJ´s, buses de acercamiento y luces. “Estamos haciendo patrullajes virtuales para poder detectar a tiempo este tipo de eventos y pongan en riesgo la salud de las personas", señaló el coronel González.

El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, señaló que el alza en los partes por ruidos molestos responde a que “el establecimiento del toque de queda y la cuarentena ha traído efectos adversos para la vida en comunidad y donde una vez más, vemos irresponsabilidad por parte de los vecinos y falta de conciencia social, falta de empatía, porque eso es lo que se demuestra con el alza de las sanciones por ruidos molestos. Tenemos a las personas confinadas y en ese contexto, se han producido más denuncias y por lo tanto se han cursado más infracciones, porque los vecinos hacen ruido que traspasa su propia vivienda y en horarios inadecuados”.

Días y horarios

Con el peak de 599 infracciones, a la semana siguiente estas bajaron a 448, siendo de todas maneras más altas que el resto de las otras ocho semanas anteriores. Siete días después, la curva volvió a subir a 491 partes.

En cuanto a los días en que más infracciones se cursan estas son entre viernes y domingo, concentrándose en estos días el 66% de los partes por ruidos molestos a nivel nacional. En cuanto a los horarios de los partes, estos se agrupan en su mayoría en el bloque que va desde las 00.00 de la noche y las 03.59 de la madrugada.

En tanto, en el gobierno están trabajando en la implementación de un plan para aumentar las fiscalizaciones de los puntos de reunión de las personas y también en los lugares de más aglomeraciones.

El intendente Guevara agregó que “los inspectores municipales y Carabineros están cursando las multas correspondientes, que no son menores: van desde los $ 50 mil a los $ 150 mil (1 a 3 UTM) y el tribunal puede doblar ese monto en caso de reincidencia. Como autoridad pedimos a los vecinos dos cosas: primero y lo más importante, respeto por los demás. Todos tenemos derecho a dormir tranquilos y sin la música a todo volumen que se escucha de otra casa o departamento. Y lo segundo, que se hagan las denuncias para que se puedan cursar las multas”.