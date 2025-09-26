SUSCRÍBETE
A propósito de la muerte de Armani: ¿cómo se construye un imperio de la moda?

En este nuevo capítulo de A BORDO, Polo Ramírez conversa con las académicas UNAB Gabriela Beaumont y Carol Frost sobre cómo un diseñador de vestuario puede llegar a crear una marca de poderío y alcance global. 

Por 
La Tercera
Carol Frost, Gabriela Beaumont y Polo Ramírez en una nueva edición de A BORDO.

Giorgio Armani murió el pasado 4 de septiembre en Milán, a los 91 años. Hasta el último día tuvo el control de su negocio y, por eso, marcó un hito en el mundo de la moda: haber levantado un imperio de la moda y belleza a pulso, extendiendo sus fronteras incluso más allá del negocio del vestuario.

Video:

Bajo la firma Armani hay ropa, perfumes y accesorios, pero también propiedades de lujo, hoteles y restaurantes. Un conglomerado que en 2024 facturó más de 2 mil 300 millones de euros.

¿Cómo logró construir su imperio? ¿Por qué la moda permite entrar, como ninguna otra industria, en el corazón, bolsillo y estilo de las personas en todo el mundo?

De eso conversaron esta semana en la nueva edición de A BORDO Polo Ramírez junto a Gabriela Beaumont, académica de Diseño de Vestuario y Textil del Campus Creativo UNAB, y Carol Frost, directora de la Escuela de Publicidad, también del Campus Creativo UNAB.

Revisa este capítulo en el siguiente video.

