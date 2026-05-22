¿Será efectivo el proyecto Escuelas Protegidas?: exministros de Educación analizan la iniciativa
En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, los exministros de Educación Raúl Figueroa y Nicolás Cataldo, quienes ocuparon la cartera en los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric, respectivamente, ahondaron en la iniciativa del Ejecutivo que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa. En conversación con Matías del Río y Roberto Gálvez, los exsecretarios de Estado contrastaron miradas sobre aspectos tales como la revisión de mochilas o la pérdida de gratuidad, entre otros. Revisa el segmento completo en el video.
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