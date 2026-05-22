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    Nuevo avistamiento de puma en Paine: Municipalidad pide evitar acercarse al felino

    Desde el municipio solicitaron llamar al 1517 en caso de ver al felino, y en ningún caso perseguirlo ni dañarlo.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    A menos de dos días de que otro ejemplar fuese encontrado en la misma comuna, la municipalidad informó la noche del jueves sobre un nuevo avistamiento.

    En esta oportunidad, el fenilo fue captado frente al portón de una casa, ubicada entre La Aparición y Chada.

    Según confirmó la Municipalidad a través de una publicación en instagram “se activaron los protocolos y coordinaciones con los organismos competentes para monitorear la situación y adoptar las medidas que correspondan”.

    “Hacemos un llamado a vecinas y vecinos a mantener la calma, resguardar mascotas y animales de crianza durante la noche y evitar cualquier acercamiento al ejemplar. Asimismo, solicitamos no perseguirlo ni intentar dañarlo, ya que se trata de fauna silvestre protegida", agregaron.

    Más sobre:ActualidadNacionalPainePuma

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