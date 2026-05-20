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    Captan a un puma caminando por los techos y patios de casas en Paine

    Durante la mañana de este miércoles, vecinos de la comuna de Paine alertaron la presencia de un puma en plena zona urbana, en Camino El Huerto, sector Los Aromos.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Los registros muestran al felino caminando por los techos y corriendo por las calles, lo que generó preocupación entre quienes transitaban por el lugar.

    Frente a la situación, el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) activó un operativo ante la presencia del animal, el cual fue capturado y llevado hasta un centro veterinario para ser evaluado previo a su liberación.

    Más sobre:ActualidadNacionalPainePuma

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