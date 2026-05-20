Captan a un puma caminando por los techos y patios de casas en Paine

Los registros muestran al felino caminando por los techos y corriendo por las calles, lo que generó preocupación entre quienes transitaban por el lugar.

Frente a la situación, el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) activó un operativo ante la presencia del animal, el cual fue capturado y llevado hasta un centro veterinario para ser evaluado previo a su liberación.