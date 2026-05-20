Estas son las primeras imágenes de la Tukan, la próxima pick-up de Volkswagen

Volkswagen comenzó a mostrar uno de sus proyectos más importantes para Latinoamérica: la inédita Tukan. La nueva pickup de la marca alemana realizó su primera aparición pública en Río de Janeiro todavía bajo un elaborado camuflaje artístico, aunque dejando al descubierto varias de sus principales características técnicas y conceptuales.

El modelo marcará un hito para Volkswagen, ya que será su primera camioneta construida sobre la reconocida plataforma MQB, arquitectura utilizada globalmente por distintos modelos del Grupo Volkswagen y destacada por su flexibilidad estructural, menor peso y elevada robustez.

Desarrollada íntegramente en la planta de Paraná, en Brasil, la Tukan buscará competir en un segmento completamente nuevo para la marca en la región.

Uno de los puntos más importantes del proyecto está en su configuración mecánica y estructural. A diferencia de otros modelos basados en MQB, incorporará suspensión trasera con eje rígido y ballestas, una solución pensada para garantizar resistencia, durabilidad y buena capacidad de carga, sin dejar de lado el confort de marcha.

Volkswagen asegura que este sistema fue específicamente adaptado para soportar condiciones severas de uso y ofrecer un comportamiento equilibrado tanto en ciudad como fuera del asfalto. La marca apunta a combinar maniobrabilidad, confort y versatilidad en una pickup pensada para múltiples usos.

En diseño, aunque gran parte de la carrocería sigue oculta, ya se percibe una propuesta moderna y robusta. El camuflaje artístico fue desarrollado por el equipo de diseño de Volkswagen do Brasil e incorpora referencias culturales locales como mosaicos inspirados en azulejos tradicionales, además de símbolos ligados al fútbol, la música, la naturaleza y la identidad nacional.

Entre los elementos gráficos aparecen un tucán, el Cristo Redentor, la bandera brasileña y referencias a las cinco estrellas de seguridad presentes en la gama Volkswagen.