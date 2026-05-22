La “Citroneta” está de vuelta: Confirman el regreso del 2CV como un eléctrico accesible

Era un secreto a voces y también un proyecto que ha tenido varios planes inconclusos a lo largo de los años. Pero ahora va en serio. Citroën confirmó oficialmente el regreso del espíritu del legendario 2CV, la clásica “Citroneta”, uno de los modelos más icónicos de la historia, aunque adaptado a los nuevos tiempos.

El anuncio forma parte del plan estratégico “FaSTLAne 2030” de Stellantis y busca consolidar a la firma francesa como referente en movilidad eléctrica accesible.

Lejos de apostar por una simple reedición nostálgica, Citroën adelantó que este futuro modelo será una reinterpretación moderna del concepto original: un vehículo sencillo, funcional, ligero y asequible, pensado para democratizar nuevamente el acceso a la movilidad, tal como ocurrió con el histórico 2CV en el siglo pasado.

La futura propuesta mantendrá valores fundamentales del modelo original, como la practicidad, la versatilidad y una fuerte personalidad visual, pero incorporando soluciones tecnológicas y energéticas acordes a las exigencias actuales. El objetivo es crear una nueva categoría de pequeños autos eléctricos accesibles, capaces de ofrecer libertad de movimiento sin sacrificar diseño ni atractivo.

Según explicó Xavier Chardon, director general de Citroën, el desafío no consiste en replicar el pasado, sino en reinterpretar la esencia del 2CV para una nueva generación de conductores. La marca apunta a un vehículo “eléctrico, esencial, asequible y humano”, alineado con las restricciones urbanas y las nuevas demandas de movilidad sostenible. Su precio debería rondar los 15 mil euros, unos $15 millones.

El diseño definitivo y más detalles técnicos serán revelados durante el Salón del Automóvil de París 2026, en octubre, aunque Citroën ya adelantó que el proyecto se inspira directamente en la filosofía del antiguo TPV, el programa que dio origen al 2 CVoriginal: ofrecer soluciones inteligentes centradas en mejorar la vida cotidiana.

Con esta estrategia, Citroën refuerza además su ofensiva eléctrica, complementando modelos como el ë-C3, y deja claro que el futuro de la movilidad urbana no necesariamente pasa por vehículos complejos o costosos, sino por propuestas simples, eficientes y emocionalmente atractivas.