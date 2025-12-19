Los grandes desafíos que tendrá el nuevo Presidente de la República

El próximo 11 de marzo de 2026, el Presidente electo José Antonio Kast comenzará su período al mando del país. ¿Qué desafíos y obstáculos tendrá? ¿Cuáles son los temas que más le costará poner en discusión y qué consensos deberá conseguir en el Congreso?

De esto y más hablaron en esta nueva edición de A BORDO René Jara, analista político y académico de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago, y Jorge Rojas, investigador del Instituto de Políticas Económicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello.