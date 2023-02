A Shigeru Miyamoto no le gusta que lo llamen el Steven Spielberg de los videojuegos

Shigeru Miyamoto sin duda es una leyenda en el mundo de los videojuegos y su influencia en ese campo por cortesía de su trabajo en Nintendo puede compararse a otros nombres reconocidos en distintas industrias del entretenimiento. Sin embargo, a Miyamoto no le gustarían esas comparaciones.

En una nueva conversación con el portal Game Spot a propósito de la apertura de Super Nintendo World en California, Estados Unidos, Miyamoto fue consultado sobre los apodos y comparaciones que ha recibido a lo largo de su carrera solo por ser parte del mundo de los videojuegos.

“Como dijiste, también me han llamado el (Steven) Spielberg del mundo de los juegos, pero en realidad no me gusta eso”, señaló. “Soy Miyamoto. Miyamoto es Miyamoto y Nintendo es Nintendo. Sin embargo, me siento muy honrado de que me comparen con Disney. Pero dicho esto, en lugar de comparar a Nintendo con Disney, siento que Disney hasta cierto punto, especialmente para las familias, (representa) una sensación de tranquilidad. Siento que Nintendo es bien conocido por los videojuegos y, por lo general, los videojuegos no equivalen mucho a la tranquilidad. Pero Nintendo está asociada con los videojuegos y el hecho de que Nintendo se compare con Disney realmente me da (confianza) de que hemos llegado a un punto en el que podemos llevar a Nintendo al concepto de tranquilidad y tal vez (dar esa) tranquilidad”.

Pese a que ese tipo de comparaciones con Steven Spielberg claramente pueden considerase como elogios, el punto de Miyamoto es fácil de comprender. Todo mientras sus dichos sobre como Nintendo ofrecería contenidos agradables para las personas como Disney también es algo que se puede apreciar en la obra de la compañía de Mario.