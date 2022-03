Anunciado CATAN: Dawn of Humankind, la nueva entrega de la popular franquicia de juegos de mesa

CATAN Studios anunció una nueva entrega a su saga de juegos de mesa llamada CATAN: Dawn of Humankind, que se ambientará en la era prehistórica de la humanidad. “Experimenta el amanecer de la humanidad, mientras guía el viaje del árbol genealógico humano desde sus raíces en África hasta los confines del mundo”, dice la descripción.

El nuevo juego de mesa tendrá lugar en el mundo real en lugar de la isla ficticia de Catan, por lo que es probable que Dawn of Humankind sea una continuación de la línea de juegos CATAN Histories. El primero de ellos fue Settlers of the Stone Age lanzado en 2002, que también se ambientaba en la prehistoria. Allí los jugadores debían recolectar carne, pieles, huesos y pedernal como recursos principales. Por su parte, el tablero tenía un mapa inspirada en los cinco continentes, pero conservaba los hexágonos del juego original.

CATAN: Dawn of Humankind será el nuevo juego de Catan desde el lanzamiento de Starfarers en 2019. Aunque cabe mencionar, que el año pasado se lanzó una versión 3D de lujo del juego de mesa original con piezas esculpidas a mano por el diseñador original. Dawn of Humankind llegará en algún momento del 2022.