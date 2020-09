Con un tráiler en Amazon Prime Video presentan a la antología de terror “Welcome to the Blumhouse”

Amazon Studios y Blumhouse Television presentaron un primer tráiler para promocionar a “Welcome to the Blumhouse”, una antología de terror que reunirá a varias películas bajo un mismo paraguas.

En total serán ocho películas que llevarán al servicio de streaming, siguiendo la tónica que ha popularizado la productora tras obras como Paranormal Activity, Insidious, The Purge y Sinister, aunque en octubre próximo solo llegarán las primeras cuatro.

Dichas propuestas serán conocidas como “Black Box”, “Evil Eye”, “The Lie” y “Nocturne”, las cuales estarán centradas en torno a temas como la familia y el amor, ya sea como una fuerza de redención o una simplemente destructiva.

Vean el tráiler a continuación.

Las dos primeras películas, “Black Box” y “The Lie”, se estrenarán el 6 de octubre. En tanto, “Evil Eye” y “Nocturne” harán lo propio el 13 de octubre.