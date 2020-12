Conozcan a It Takes Two, el nuevo videojuego cooperativo de EA

En el marco de los Game Awards, EA anunció el lanzamiento de un nuevo videojuego que será conocido bajo el nombre de It Takes Two y que desde ya es promocionado como “una aventura de plataformas única en modo cooperativo que dobla al género”.

Desarrollado por el estudio Hazelight, quienes previamente realizaron el videojuego A Way Out, en esta nueva propuesta nos permitirán jugr como Cody o May, “dos humanos convertidos en muñecos por un hechizo mágico”.

En ese entorno, ambos quedarán atrapados en un mundo fantástico en el que deberán confrontar los planes del Dr. Hakim, un gurú del amor que los desafía de mala gana a salvar su fracturada relación.

En ese camino, desde EA prometen presentan una gran variedad de desafíos disruptivos, los cuales se interponen entre la pareja y su regreso a la normalidad.

It Takes Two estará disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC (Tanto en la plataforma Origin como en Steam), a partir del 26 de marzo de 2021 e incluirá un “Friend’s Pass” que permitirá que tus amigos jueguen gratis aunque no hayan adquirido el videojuego.