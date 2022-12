Jackie Chan aseguró que Una pareja explosiva 4 está en desarrollo

Una nueva película de Una pareja explosiva estaría en camino. En el contexto del festival de cine Red Sea, el propio Jackie Chan señaló que está negociando para Una pareja explosiva 4.

“Estamos hablando de la parte 4 en este momento”, Chan (vía Deadline) antes de añadir que esa misma noche hablaría con el director sobre el proyecto.

Si bien Chan no nombró al director, es preciso recordar que Brett Ratner dirigió las tres entregas anteriores de Una pareja explosiva pero en 2017 fue acusado por varias mujeres por conducta sexual inapropiada y acoso sexual.

La película original de Una pareja explosiva (conocida como Rush Hour en inglés) debutó en 1998 con Jackie Chan y Chris Tucker como protagonistas. En el mismo evento donde abordó los planes para una cuarta película, Chan contó que quería abandonar sus ambiciones hollywoodenses antes de ese proyecto.

“Intenté muchas veces ir a Hollywood, pero después de eso, dije no más Hollywood porque mi inglés no es bueno, no son mi cultura, no les gusta este tipo de acción”, dijo Chan. “Mi agente dijo: ‘Mira, hay un guión y se llama Rush Hour. Dije que no, ¿la policía de Hong Kong? No lo voy hacer. Dijo Jackie, ¿por qué no lo intentas la última vez? Dije que está bien, esta es la última vez”.

Chan añadió que aunque inicialmente creyó que la película fracasaría tras el estreno Ratner lo llamó y le indicó que ya había recaudado $70 millones de dólares.

“Para mí, no tengo una cuenta de lo que son 70 millones. No conozco la taquilla. Sólo sé que sin duda es un éxito. Y luego hicieron la parte 2 y la parte 3″, concluyó Chan.

Por ahora no hay más detalles sobre Una pareja explosiva 4.