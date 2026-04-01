Huachipato recibió un millonario castigo de la Conmebol, por un grave cargo: racismo. La entidad que rige al fútbol sudamericano les aplicó mano dura a los acereros. Además de una multa de US$ 100 mil dólares, los siderúrgicos fueron condenados a actuar sin público en sus próximos dos partidos internacionales.

En el partido ante Carabobo, por la Copa Libertadores, el defensor caribeño Alexander González difundió un video con un repudiable cántico. “El veneco tiene hambre”, se escuchó decir desde todos los sectores del reducto de Talcahuano. La Conmebol actuó en consecuencia: abrió un expediente disciplinario por racismo y xenofobia. El club chileno había infringido el artículo 12.2 del Código Disciplinario, relativo al comportamiento de los hinchas, y el acápite 15.2 del mismo documento, vinculado a insultos de carácter racial.

“Nuestros hinchas no son así”: los descargos de Huachipato ante el millonario castigo por racismo de la Conmebol

En Talcahuano acusan el golpe. "Lo que sucedió, sucedió, no es Inteligencia Artificial, pero nuestros hinchas no son así, no tienen un historial“, dice Hernán Rosenblum, presidente de Huachipato a El Deportivo.

Los siderúrgicos están preparando los descargos para presentarse en Luque, donde funciona el ente rector del fútbol sudamericano. Sin embargo, admiten que el escenario es complejo. “Se harán todas las gestiones. Podremos hacer algún tipo de presentación, aunque sabemos que es poco posible revertir una sanción de este tipo. Hay poco argumento para nuestra defensa. Entonces, hay que asumir lo que hay que asumir y hacer los trabajos para evitar que esto pueda repetirse”, amplía.

Huachipato y Carabobo, en el duelo por la Copa Libertadores (Foto: Photosport) EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

“Hay jurisprudencia de que es muy difícil revertir una sanción de este tipo. Efectivamente, son potentes las pruebas que hay en nuestra contra. Es difícil de defender. Las pruebas nos impiden lograr que se reviertan las sanciones”, añade, con resignación.

Daño institucional

El mandamás acerero lamenta el daño a la imagen institucional. “Nuestro nombre se ha mancillado y tenemos que ver la forma de revertirlo. Nuestros hinchas no es así. Hay que ver por qué caemos en esto. En nuestro país estamos acostumbrados a los cánticos pero a veces no sabemos lo que pueden generar estos cánticos. Lo mismo ha pasado en la Selección, en casi todos los partidos. No hay conciencia. O, quizás, no se dimensiona el daño que las palabras causan”, profundiza.

El trabajo, ahora, se centrará en la prevención de que la conducta se repita. “La infracción claramente está. Está en nosotros hacer el trabajo correspondiente para que una o más personas no vuelvan a cometer actos xenofóbicos. A veces no les tomamos el peso, pero para la gente que escucha estos cánticos es doloroso. Me niego a tapar el sol con un dedo”, plantea Rosenblum.

“Vamos a poner carteles. Nos sentimos sumamente representados, pero el problema son los efectos. Hay que buscar otro tipo de herramientas para estas manifestaciones, que muchas veces son inconscientes. Los cánticos de las barras son terribles, pero a nivel nacional no se le toma sentido a la gravedad de lo que dicen”, agrega.

El dirigente insistió en la reflexión. “Una forma de amilanar los castigos es identificar, pero fueron muchos los que cantaron. Revisamos las cámaras y son todos los sectores. Irnos por ese camino es muy difícil. Como no se le toma el peso, hasta niños pequeños estaban cantando. Si lo miras con el trasfondo, era terrible. Pero quizás no era el afán. A veces se lanzan cosas sin medir”, concluye.