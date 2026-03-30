“Tiene hambre”: el duro castigo de la Conmebol contra Huachipato por los cánticos xenófobos contra Carabobo

El actuar de los hinchas de Huachipato en el duelo contra Carabobo por la Copa Libertadores finalmente trajo consecuencias para la escuadra acerera.

La Unidad Disciplinaria de la Conmebol decidió aplicar al club nacional una multa de 100 mil dólares, los que serán descontados de los ingresos por competiciones internacionales, y deberán disputar sus próximos dos partidos internacionales como local sin público.

Cabe recordar hace unos días el organismo sudamericano abrió un expediente disciplinario por la acusación de racismo y xenofobia. La denuncia fue realizada por el defensor venezolano Alexander González, quien difundió un video en sus redes sociales donde se escucha a un sector de la hinchada local corear la frase “el veneco tiene hambre”.

Según informó la entidad, el club chileno habría infringido el artículo 12.2 del Código Disciplinario, relativo al comportamiento de los hinchas, y el acápite 15.2 del mismo documento, vinculado a insultos de carácter racial.

Por cierto, en 2022 Conmebol endureció las penas por este tipo de conductas de fanáticos que “insulten o atenten contra la dignidad humana de otra persona o grupo de personas por motivos de origen, etnia, idioma u otras condiciones”. En caso de reincidencia la sanción económica puede llegar a los 400 mi dólares y si los fanáticos son identificados, arriesgan hasta cuatro años sin poder ingresar a los estadios.

La acusación de Alexander González

El jugador de Carabobo Alexander González hizo pública una denuncia sobre los cánticos que hinchas acereros le dedicaron al plantel durante el encuentro por la Copa Libertadores.

El defensor venezolano utilizó su cuenta de Instagram para manifestar sus descargos. “Hoy hemos dado un golpe sobre la mesa aquí en Chile. Nos generalizan como muertos de hambre, veneco y demás, sin saber que detrás de cada ser humano hay una madre, un hijo o una abuela haciendo esfuerzos por ver triunfar a ese ser”, escribió.

“A nivel deportivo, comentaristas y aficionados del fútbol hablan barbaridades de los equipos venezolanos, discriminan nuestra raíz, una vez más generalizando. Hoy espero que los comentaristas venezolanos puedan dar un golpe en la mesa también y decir todo lo que abarca haber ganado este compromiso, sin menospreciar y de forma educada, que hoy sin ofender fuimos muy superiores dentro de la cancha”, añadió.

Por último, se centró en lo deportivo. “No hay mejor manera de vengarse que una victoria masiva que fue lo que hoy hicimos. Venezolanos en estas tierras, siéntanse orgullosos y honrados de haber nacido en nuestra tierra. La verdad teníamos más hambre, pero de goles, porque fuimos mucho más”, concluyó.

El delantero José Riasco, en tanto, apuntó que “lo normal es escuchar palabras, no de racismo, pero sí muy duras para nosotros. Recibimos cositas como esa de muerto de hambre, pero esas cosas a nosotros no nos perjudican, porque el venezolano es alegre, muy contento, y está acostumbrado ya a estas cosas tan malas y tan feas que se ven“, afirmó.