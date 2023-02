La filtración de un libro de arte revelaría varios spoilers sobre Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom

Cuando solo faltan algunos meses para el esperado debut del juego, Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom se convirtió en blanco de una importante filtración.

Resulta que durante los últimos días comenzaron a circular imagenes del libro de arte que estará incluido en la edición para coleccionistas de Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom y como era de esperar ese material incluye spoilers sobre el esperado videojuego para Nintendo Switch.

Después de todo, como se puede apreciar en videos que muestran la revisión del libro, aunque el texto está en japonés, es posible distinguir trajes, artefactos y entornos que marcarán la propuesta de Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom.

Por supuesto, aquí no queremos arruinar su experiencia con Tears Of The Kingdom por lo que nuestra recomendación es que revisen con cautela las publicaciones en redes sociales sobre Legend Of Zelda y de ser posible silencien temas vinculados al videojuego.

Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom será lanzado el próximo 12 de mayo para Nintendo Switch.