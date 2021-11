La película original de The Matrix volverá a los cines chilenos con motivo del estreno de The Matrix Resurrections

Si nunca han podido ver The Matrix en cine, el estreno de The Matrix Resurrections les dará la oportunidad que estaban esperando y es que en la antesala del debut de la cuarta película de la saga se anunció que la entrega que presentó las aventuras originales de Neo volverá a los cines chilenos.

De acuerdo a Warner Bros Chile, The Matrix tendrá un reestreno en los cines chilenos con miras al debut de The Matrix Resurrections que está fijado para este 22 de diciembre.

Pero quizás lo más llamativo de este anuncio es que la película de 1999 dirigida por las hermanas Wachowski se presentará por primera vez en IMAX. Es decir, podrán ver en el máximo esplendor posible a este clásico de la ciencia ficción.

Por ahora no está claro en qué fecha y cines estará disponible este reestreno de The Matrix en Chile, pero como señalamos anteriormente, The Matrix Resurrections, la nueva película dirigida por Lana Wachowski, llegará a las salas locales el 22 de diciembre.