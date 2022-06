Leigh Whannell negocia para dirigir el reinicio cinematográfico del Avispón Verde

Un par de años después del anuncio de los planes para un reinicio de El Avispón Verde, el proyecto finalmente está tomando impulso.

Si bien aún no hay una fecha de estreno ni un elenco para esta apuesta, esta semana Deadline reveló que Universal estaría a punto de escoger a un director.

Concretamente, según Deadline, Leigh Whannell estaría negociando para dirigir el reinicio cinematográfico del Avispón Verde y sería bastante probable que se quede con el trabajo ya que Universal, el estudio que amparará esta producción, está ansioso por volver a trabajar con el cineasta después de El Hombre Invisible (2020).

Esta película de El Avispón Verde por ahora tendría como título a The Green Hornet And Kato y contará con un guión de David Koepp (Jurassic Park, Spider-Man). Todo mientras que Michael Helfant y Bradley Gallo serían productores mediante su compañía Amasia, la entidad que compró los derechos de El Avispón Verde en 2020.

The Green Hornet And Kato aún no tiene una fecha de estreno, pero Universal buscaría apresurar su producción una vez que se cierre el trato con Whannell