McFarlane Toys lanzó sus figuras inspiradas en Batman: Three Jokers

Si quedaron conformes o les gustó el resultado final de Batman: Three Jokers, el nuevo lanzamiento de McFarlane Toys es para ustedes.

Esta semana la compañía concretó el debut de sus nuevas figuras enfocadas en el cómic de Geoff Johns y Jason Fabok. Por supuesto, esta colección incluye a las tres versiones del Joker que marcan el título de esta historia: The Criminal, The Clown y The Comedian.

No obstante, por ahora solo se han lanzado a dos figuras y aún no está claro cuándo debutará el coleccionable de The Comedian (aquel que evoca a The Killing Joke).

Todo mientras obviamente, por el lado de los héroes, esta línea contempla a Batman, Red Hood y Batgirl, quienes junto a las versiones del Joker fueron el foco de esta historia que partió a propósito de una revelación al final de la etapa de The New 52.

Las figuras de Batman: Three Jokers miden 7 pulgadas (más de 17 centímetros), cuentan con varios puntos de articulación y tienen un precio individual de $19.99 dólares.

Si quieren comprar estas figuras, ya pueden hacerlo a través de páginas como Amazon o por las otras vías donde venden productos de McFlarne Toys.