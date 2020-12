Naomi de DC Comics tendrá una serie live-action en la que participará Ava DuVernay

La directora Ava DuVernay (Selma, When They See Us) seguirá inmiscuida en proyectos relacionados a DC Comics. Luego de comenzar su trabajo para desarrollar una película basada en los míticos “Nuevos Dioses” creados por Jack Kirby, con todo y Darkseid en el medio, ahora pondrá su mirada en una marca relativamente reciente.

La directora comenzará a trabajar en el desarrollo de una serie de televisión centrada en Naomi, el personaje que fue creado por Brian Michael Bendis, David F. Walker y Jamal Campbell en 2019 como parte de la línea “Wonder Comics” y que se unió al equipo conocido como Young Justice.

De acuerdo a Deadline, el proyecto será realizado para la cadena The CW, hogar del denominado Arrowverso, y en su creación participará Jill Blankenship, guionista de Arrow. Esta última escribirá y será productora ejecutiva del proyecto.

La serie a grandes rasgos seguirá la historia de Naomi McDuffie desde un pequeño pueblo del oeste de Estados Unidos hasta su travesía que involucra viajes en el multiverso, ya que su origen está ligado directamente a otro mundo que ella desconoce completamente.

El proyecto se suma a las otras iniciativas que impulsa The CW, como una serie basada en la nueva Wonder Girl creada por Joelle Jones en los cómics (Quien será la Wonder Woman del evento Future State). Otro de los proyectos es Painkiller, un spinoff de Black Lightning.