Primera temporada de la serie de The Last of Us tendrá 10 episodios

El guionista de la serie basada en The Last of Us, Craig Mazin, dio a conocer el número de capítulos que tendrá la primera temporada, siendo un total de 10 los episodios.

Mazin, que trabajó en la aclamada serie Chernobyl, en el podcast ScriptNotes, mencionó que la historia se desarrollará a lo largo de estos episodios, y que cuatro de estos ya están escritos en su totalidad.

Además, mencionó que la serie contará con cinco directores diferentes, entre los cuales se encuentra Jasmila Zbanic y Ali Abbasi.

Cabe recordar que la serie basada en el juego de Naughty Dog, será protagonizada por Pedro pascal y Bella Ramsey, quienes tomarán el papel de Joel y Ellie. Entre los otros actores confirmados se encuentra Diego Luna como Tommy, Merle Dandridge como Marlene y Nico Parker como Sarah.

The Last of Us, por el momento no cuenta con fecha de estreno.