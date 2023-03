Review | Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo, una atractiva visual novel de misterio y terror

Este 8 de marzo se lanza Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo un juego desarrollado y publicado por Square Enix que pone al jugador frente a una tractiva historia de misterio y horror por las calles de Japón.

El juego presenta un estilo de visual novel, en donde el jugador debe ir hablando con los diferentes personajes, para ir recabando información e ir resolviendo los diferentes misterios a los que se enfrenta. Aunque este tipo de jugabilidad hay que mencionar que no es para todos, dado su ritmo más lento y que principalmente va en ir leyendo mientras avanza la trama, si disfrutas de las historias de terror es un juego que deberías darle una oportunidad.

En cuanto a la trama, esta se desarrolla en el distrito de Sumida en Tokio a fines del siglo XX, en donde nos vemos envuelto en una historia paranormal, una serie de misteriosos asesinatos y una serie de maldiciones mortales. La trama cautiva rápidamente, sobre todo cuando nos presenta la disyuntiva de poder usar la maldición para matar a otras personas para poder revivir a un ser querido. Bajo esta premisa el juego desarrolla su historia de forma bastante ágil, aunque como toda visual novel, al comienzo puede parecer un tanto lenta, y no ser hasta después de un par de horas que termina atrapando realmente.

Uno de los aspectos más llamativos de la trama es que constantemente pone en cuestionamiento los preceptos morales del jugador, poniéndolo en situaciones difíciles en las que debe decidir sobre la vida de los personajes con los que se va encontrando, pero no todo es tan fácil, ya que para hacer uso de la maldición se deben cumplir requisitos, los cuales debemos lograrlos antes que lo logre nuestro oponente, dando inicio a una batalla psicológica de lo más atractiva, en donde en cualquier momento podemos perder la vida.

Hay que mencionar que el juego involucra una gran cantidad de personajes para su trama, los cuales están en su mayoría desarrollados de buena forma, cada uno con sus propias motivaciones e intenciones. Entre estos nos encontramos con el Storyteller, quien viene a ser una especie de ente superior que nos guiará por esta trama de terror, y que en caso de que nuestro personaje pierda la vida nos podrá ayudar con algunos consejos.

Un aspecto que acompaña de forma excelente a la trama de este juego son los gráficos y es que el aspecto visual le da todo el ambiente necesario para que genere la tensión que requiere un título de misterio y suspenso, a la vez, que permite que llegue a generar algunos sustos al jugador. Al ser un juego con elementos paranormales, es que en ocasiones utiliza los clásicos ‘jump-scare’ para hacernos saltar del asiento o cambios drásticos en la música, todo implementado de buena forma para que no se logre romper la tensión generada.

Como toda novela visual, el juego tiene una serie de caminos y giros dependiendo de las decisiones que vayamos tomando, por lo que tiene un factor de re-jugabilidad bastante alto, con los hechos ocurriendo de manera distinta cada vez que comenzamos desde cero.

En cuanto a la jugabilidad, el título nos permitirá explorar los diferentes escenarios con una vista en 3D foto esférica, donde podremos inspeccionar diferentes elementos para recabar pistas o hablar con los diferentes personajes presentes en el lugar, para luego llegar a nuestras conclusiones y de esta forma ir avanzando. Esto es bastante similar a como funcionan otras visual novel de misterio y aunque no innova del todo, presenta los elementos necesarios para resultar atractivo para al jugador.

En conclusión...

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo, es una atractiva hsitoria de terror, pero como todo visual novel, si no te gustan este tipo de historias quizás no es lo tuyo. De igual forma, si quieres darle una oportunidad al género, es una excelente opción, sobre todo si te gusta el terror, el suspenso y los elementos paranormales. El aspecto visual es del máximo nivel, mientras que la jugabilidad no se queda atrás en llevar de la mejor forma la aventura.