See fue renovada para una tercera temporada y presentó un avance para sus próximos episodios

La segunda temporada de See todavía no concreta su estreno, sin embargo, Apple TV+ ya decidió renovar para un tercer ciclo al programa protagonizado por Jason Momoa.

Así, en paralelo al lanzamiento del primer adelanto para los próximos episodios, el streaming de Apple anunció que See tendrá una tercera temporada.

Si aún no están familiarizados con la premisa de esta serie, cabe señalar que See es una historia que está ambientada en un futuro lejano donde la humanidad perdió el sentido de la vista.

En ese contexto y particularmente en la segunda temporada, Baba Voss (el personaje de Momoa) emprenderá una lucha para reunir a su familia. No obstante, esa no será una misión fácil y tendrá que enfrentarse nada más ni nada menos que su hermano Edo Voss (Dave Bautista)

Puedes ver el avance para la segunda temporada de See a continuación:

Además de Momoa y Bautista, el elenco de la segunda temporada de See contará con actuaciones de Eden Epstein (Sweetbitter), Tom Mison (Watchmen), Hoon Lee (Warrior), Olivia Cheng (Warrior), David Hewlett (The Shape of Water ) y Tamara Tunie (Flight), entre otros.

La nueva temporada de See presentará su primer episodio el 27 de agosto en Apple TV+ y desde allí continuará con lanzamientos semanales en ese streaming.