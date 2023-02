Shigeru Miyamoto no cree que jugar muchos videojuegos sea malo, pero remarcó que la experiencia en el mundo real es muy importante

Probablemente a la hora de hablar del tiempo que se pasa jugando videojuegos una de las frases que más se repite al pensar en una relación sana con ese pasatiempo es que “todo es malo en exceso”. Pero aunque hay diferentes posturas respecto a cuánto es mucho tiempo jugando, una de las voces más influyentes de la industria entregó su opinión al respecto.

En el contexto de la promoción del nuevo Super Nintendo World en California, Shigeru Miyamoto fue consultado sobre si jugar muchos videojuegos sería malo tanto para niños como para adultos.

El ícono de Nintendo respondió fiel a su estilo y entregó una reflexión bastante matizada al respecto.

“No creo que sea malo”, dijo Miyamoto. “Pero no creo que sea una muy buena idea solo dedicarse a los videojuegos. También he visto esto antes, ¿sabes? Así que siempre digo, si está muy agradable afuera, deberías ir a jugar afuera. Y es algo que le digo a la gente que también quiere ser diseñador de juegos, ¿sabes? Si es un buen día, ve a experimentar afuera; porque realmente, creo que hay un factor importante que es tu experiencia personal. Y luego, cuando se vincula con la experiencia que se tiene con este entretenimiento virtual, es cuando la alegría y el factor diversión, realmente explotan exponencialmente”.

“Por eso creo que es realmente importante obtener muchas experiencias de vida diferentes tanto para las personas que crean los juegos como para las personas que los juegan para que realmente puedan disfrutar plenamente de toda la experiencia”, señaló.

Aparte de esa reflexión, Miyamoto también abordó su potencial salida de Nintendo indicando que no le preocupa el futuro de la compañía sin él.

“Realmente siento que no va a cambiar. Probablemente va a ser lo mismo. Hay, ya sabes, personas en el equipo ejecutivo, creadores dentro de la empresa y también personas que crean a Mario, todos tienen este sentido de lo que significa ser Nintendo. Entonces no es que haya muchas opiniones diferentes que van y vienen. Todo el mundo tiene una comprensión, este tipo de comprensión compartida, de lo que es ser Nintendo. Entonces, incluso cuando surgen nuevas ideas, siempre está el hecho de que es una idea nueva, pero también el hecho de que, ¿es una idea nueva que realmente tiene la esencia de Nintendo o no? Y creo que eso es algo que, ya sabes, tenemos esta increíble visión compartida, una visión compartida casi un poco aterradora, sobre esto. Así que creo que no, no va a cambiar”, afirmó.