SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Agatha Ruiz de la Prada y el nuevo Fiat Grande Panda: cuando el arte vuelve a subirse al auto

    Color, diseño y actitud se encuentran en una colaboración que transforma la movilidad urbana en una expresión de estilo.

     

    El diseño vuelve a tomarse las calles y esta vez lo hace con harto color, personalidad y buena onda. Fiat y Agatha Ruiz de la Prada se unen en una colaboración que confirma que el auto ya no es solo un medio de transporte, sino también una forma de expresión personal.

    El protagonista es el nuevo Fiat Grande Panda, reinterpretado por la icónica diseñadora española como una verdadera obra de arte sobre ruedas.

    “Mi universo de color encaja perfecto con la potente personalidad del nuevo Fiat Grande Panda”, comenta Agatha Ruiz de la Prada.

    Y basta mirarlo para entenderlo: corazones rosados sobre una base dorada convierten al modelo en una pieza llamativa, alegre y sin complejos, fiel al sello creativo que ha hecho reconocible a la diseñadora en todo el mundo.

    Esta colaboración une dos mundos con un ADN muy parecido: el diseño como lenguaje, el color como actitud y la alegría como forma de vivir.

    Ruiz de la Prada llevó el Grande Panda más allá de lo automotriz, transformándolo en un objeto cultural que celebra la creatividad, la individualidad y el optimismo. El resultado es un auto que no pasa inadvertido y que refleja la nueva mirada de Fiat sobre la movilidad urbana: más emocional, cercana y pensada para quienes quieren moverse por la ciudad con estilo propio.

    El nuevo Fiat Grande Panda también mira al pasado para proyectarse al futuro. Recupera la esencia del Panda original de los años 80 y la reinterpreta con una visión moderna, sostenible y tecnológica, todo bajo el concepto de la “Nueva Dolce Vita”. Compacto, funcional y fácil de manejar, está pensado para el día a día, pero con una personalidad que lo hace destacar.

    Para la diseñador trabajar con Fiat fue una celebración natural. “Compartimos el color, la alegría y también la practicidad, esa elegancia útil que hace la vida más fácil y entretenida”, remata.

    Más sobre:NoticiasFiatGrande PandaAgatha Ruiz de la PradaDiseñoModaArte

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Asalto a carabinero de franco en Santiago termina con un delincuente baleado y detenido

    Fonasa no logra convencer a las aseguradoras y recibe una sola oferta en licitación para crear su nueva modalidad

    Gobierno define cuota de merluza para 2026 y PacificBlu arremete contra decisión: “Confirma el fracaso total de la gestión”

    Fiscalía busca la cárcel para Monsalve y pide 14 años de presidio en su contra por los delitos de violación y abuso sexual

    SQM presenta otro proyecto fotovoltaico por más de US$100 millones para abastecer sus instalaciones

    Incendios forestales: dos viviendas siniestradas en Maule, y más de 1.100 hectáreas afectadas

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Newcastle en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Newcastle en TV y streaming

    Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026

    Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Asalto a carabinero de franco en Santiago termina con un delincuente baleado y detenido
    Chile

    Asalto a carabinero de franco en Santiago termina con un delincuente baleado y detenido

    Fiscalía busca la cárcel para Monsalve y pide 14 años de presidio en su contra por los delitos de violación y abuso sexual

    Incendios forestales: dos viviendas siniestradas en Maule, y más de 1.100 hectáreas afectadas

    Fonasa no logra convencer a las aseguradoras y recibe una sola oferta en licitación para crear su nueva modalidad
    Negocios

    Fonasa no logra convencer a las aseguradoras y recibe una sola oferta en licitación para crear su nueva modalidad

    Gobierno define cuota de merluza para 2026 y PacificBlu arremete contra decisión: “Confirma el fracaso total de la gestión”

    SQM presenta otro proyecto fotovoltaico por más de US$100 millones para abastecer sus instalaciones

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista
    Tendencias

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa

    “Tomé una mala decisión”: la versión de Kristin Cabot, la mujer que fue captada con su jefe en el concierto de Coldplay

    No se va a Perú: la polémica que sacude el arribo de Felipe Gutiérrez como técnico a La Serena
    El Deportivo

    No se va a Perú: la polémica que sacude el arribo de Felipe Gutiérrez como técnico a La Serena

    Guillermo Frutos, el DT campeón con Los Leones de Quilpué: “El baloncesto chileno está creciendo y llegando muy alto”

    “Almuerzo mejorado” en Navidad, ajustes y menos dinero para refuerzos: el recorte económico de Colo Colo para el 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Muere Perry Bamonte, músico de The Cure: “Fue una parte cálida y vital”
    Cultura y entretención

    Muere Perry Bamonte, músico de The Cure: “Fue una parte cálida y vital”

    Jaime Vadell llega a Teatro Zoco con aplaudida comedia sobre la vejez

    En el camino al Estadio Nacional: Cris MJ lanza su nuevo álbum “Las Filtradas”

    Bloomberg proyecta las eventuales protestas de la Generación Z que pueden marcar 2026
    Mundo

    Bloomberg proyecta las eventuales protestas de la Generación Z que pueden marcar 2026

    En busca de acuerdo de paz “realista y eficaz”: Zelensky anuncia que se reunirá con Trump este domingo en Florida

    Rusia mantiene nuevos contactos con Estados Unidos tras analizar el plan de paz para Ucrania

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación