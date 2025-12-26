Agatha Ruiz de la Prada y el nuevo Fiat Grande Panda: cuando el arte vuelve a subirse al auto

El diseño vuelve a tomarse las calles y esta vez lo hace con harto color, personalidad y buena onda. Fiat y Agatha Ruiz de la Prada se unen en una colaboración que confirma que el auto ya no es solo un medio de transporte, sino también una forma de expresión personal.

El protagonista es el nuevo Fiat Grande Panda, reinterpretado por la icónica diseñadora española como una verdadera obra de arte sobre ruedas.

“Mi universo de color encaja perfecto con la potente personalidad del nuevo Fiat Grande Panda”, comenta Agatha Ruiz de la Prada.

Y basta mirarlo para entenderlo: corazones rosados sobre una base dorada convierten al modelo en una pieza llamativa, alegre y sin complejos, fiel al sello creativo que ha hecho reconocible a la diseñadora en todo el mundo.

Esta colaboración une dos mundos con un ADN muy parecido: el diseño como lenguaje, el color como actitud y la alegría como forma de vivir.

Ruiz de la Prada llevó el Grande Panda más allá de lo automotriz, transformándolo en un objeto cultural que celebra la creatividad, la individualidad y el optimismo. El resultado es un auto que no pasa inadvertido y que refleja la nueva mirada de Fiat sobre la movilidad urbana: más emocional, cercana y pensada para quienes quieren moverse por la ciudad con estilo propio.

El nuevo Fiat Grande Panda también mira al pasado para proyectarse al futuro. Recupera la esencia del Panda original de los años 80 y la reinterpreta con una visión moderna, sostenible y tecnológica, todo bajo el concepto de la “Nueva Dolce Vita”. Compacto, funcional y fácil de manejar, está pensado para el día a día, pero con una personalidad que lo hace destacar.

Para la diseñador trabajar con Fiat fue una celebración natural. “Compartimos el color, la alegría y también la practicidad, esa elegancia útil que hace la vida más fácil y entretenida”, remata.