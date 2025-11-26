BMW Z4 Final Edition: el adiós de un ícono

Tras más de 20 años simbolizando el espíritu del “placer de conducir”, BMW despide al Z4 con una versión exclusiva: el BMW Z4 Final Edition. Con esta serie limitada que celebra el legado del roadster antes de su salida definitiva de producción en marzo de 2026.

Esta edición especial, disponible por tiempo acotado desde fines de enero, concentra lo mejor de la actual generación en una propuesta diseñada para convertirse en pieza de colección.

Su sello más distintivo es el acabado de pintura negro mate frozen, un color reservado únicamente para esta ocasión y que realza el carácter atlético del biplaza.

A esto se suma el paquete M Shadowline de alto brillo, frenos deportivos M en rojo intenso y detalles exclusivos que lo distinguen incluso entre los entusiastas más exigentes.

El interior continúa esa narrativa, combinando costuras rojas contrastantes, asientos M Sport en cuero Vernasca y Alcántara, un volante M con bordados especiales y molduras de umbral grabadas para esta despedida.

La Final Edition está disponible en las tres configuraciones del modelo: el eficiente sDrive20i de 194 Hp, el ágil sDrive30i de 254 CV y el poderoso M40i de 335 Hp, este último equipado con el motor de seis cilindros en línea, uno de los más admirados de la marca.

Hardy Mutschler

La primera generación del Z4 fue producida en 2002 en Spartanburg, caracterizada por su capó largo, su conducción purista y su equilibrio 50:50. En 2008, la segunda generación añadió un techo rígido retráctil que combinó la emoción del roadster con la versatilidad de un coupé. Y la tercera, que debutó en 2018, devolvió la capota de lona y elevó la experiencia con nuevas tecnologías, manteniendo siempre la esencia deportiva.

La Final Edition marca el cierre de esta historia y lo hace celebrando un linaje que incluye hitos como el Z3, el Z8 y emblemáticos motores de seis cilindros que definieron el ADN de BMW.