Después de dos años de ausencia, Ignacio Casale regresa al Dakar en 2026

Ignacio Casale está de regreso. El tricampeón del Dakar está listo para enfrentar la edición 2026 del Dakar, que se disputará del 3 al 17 de enero en Arabia Saudita. El piloto nacional competirá en la categoría Challenger (ex T3), con el equipo BBR Motorsport, actuales campeones y reconocidos por su desarrollo de los potentes Taurus Evo Max.

El retorno del “Perro”, luego de ausentarse de la edición 2025, viene impulsado por un nuevo aliado estratégico: Chery Global, que asume el rol de auspiciador principal y con quien el deportista iniciará su 16ª participación en el clásico del todoterreno.

Tras la baja en la versión pasada, el chileno asegura volver renovado, motivado y con la meta de pelear adelante. “Estoy muy contento por esta oportunidad. Ha sido duro estar afuera, pero vuelvo con energías recargadas y con un auto competitivo. Vamos a intentar hacer un buen Dakar”, comentó.

El Dakar 2026 contempla más de 8.000 kilómetros, 4.500 de ellos cronometrados, con un prólogo inicial en Yanbu y 13 etapas que recorrerán algunos de los terrenos más agresivos del desierto saudí, un escenario ideal para la categoría Challenger y sus máquinas ultraligeras de alto desempeño.

La alianza entre Casale y Chery se gestó en la reciente presentación de la nueva pick-up Himla en Portillo. Desde allí surgió la idea de llevar a las rutas del Dakar el espíritu de resistencia y altura que la marca busca transmitir con su nuevo modelo.

Para Rodrigo De la Torre Martini, gerente general de Chery Chile, la unión responde a un ADN compartido: “La Himla fue creada para condiciones extremas y acompañar a Ignacio refleja nuestra visión de fortaleza, confiabilidad y determinación”.