El Fairlady Z vuelve a escena: Nissan ajusta su coupé más reconocido

En medio de un escenario dominado por los SUV y la electrificación, Nissan decidió mirar a su historia. El Salón del Automóvil de Tokio fue el lugar elegido para mostrar la renovación del Fairlady Z, un modelo que, cuatro años después de su debut, actualiza su propuesta sin romper con el ADN que lo ha convertido en uno de los deportivos japoneses más reconocibles.

Las modificaciones visuales parten en el frontal. Se estrenan nuevos parachoques y una parrilla dividida por una barra transversal del color de la carrocería. Además, desaparecen las ranuras verticales inferiores y también el alerón trasero, logrando una silueta más limpia. El emblema corporativo deja paso a una simple “Z”, mientras que los rines de aleación adoptan un acabado bitono.

Según cifras entregadas por la marca, estos ajustes no son solo cosméticos: la sustentación frontal se redujo en un 3,3% y la resistencia aerodinámica en un 1% respecto del modelo anterior. A esto se suma una nueva paleta de colores inspirada en tonos clásicos del Z original, pensada como guiño a su pasado.

Mecánica: continuidad y ajustes precisos

En la versión estándar no hay sorpresas. El V6 biturbo de 3.0 litros se mantiene con 400 Hp, disponible con caja manual de seis marchas o automática de nueve. Donde sí hay novedades es en el Z Nismo, que ahora entrega 422 HP y, por primera vez, puede elegirse con transmisión manual.

Nissan también trabajó en la electrónica del Nismo, con cambios en la ECU, el encendido y la respuesta del acelerador. A esto se suman nuevos amortiguadores monotubo de mayor diámetro en toda la gama y una puesta a punto específica de la suspensión en el Nismo, buscando un equilibrio entre manejo deportivo y uso diario. El sistema de frenos proviene directamente del GT-R.

El Nissan Fairlady Z se estrenará en el mercado japonés en el segundo semestre de este año.