SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    GM nombra a su nuevo encargado en Chile

    Jaime Garín asumió el liderazgo de la operación local de General Motors con el desafío de fortalecer la estrategia comercial, acelerar la electromovilidad y potenciar la relación con los clientes.

     

    Una nueva etapa comienza para la operación local de General Motors. La compañía anunció el nombramiento de Jaime Garín Hurtado como nuevo director comercial para Chile, posición desde la que encabezará la estrategia integral del negocio y el desarrollo de la marca Chevrolet en el país.

    El ejecutivo asumió oficialmente sus funciones el 15 de junio, con la misión de impulsar el crecimiento de la compañía en áreas clave como liderazgo de mercado, electromovilidad, experiencia de cliente y sustentabilidad, pilares que forman parte de la hoja de ruta de la firma para los próximos años.

    Garín llega al cargo con más de una década de experiencia en la industria automotriz chilena. Su trayectoria incluye responsabilidades comerciales y de gestión en marcas de gran presencia en el mercado, destacando recientemente su desempeño como Brand Manager de Mazda Chile en Inchcape Américas. Previamente, desarrolló gran parte de su carrera en Derco, donde ocupó posiciones de liderazgo vinculadas a ventas y estrategia comercial.

    Desde General Motors destacan su conocimiento del mercado local y su capacidad para desarrollar planes de crecimiento sostenibles, incluso en escenarios complejos. La compañía busca fortalecer su posición en Chile mediante una propuesta centrada en la innovación, la transformación tecnológica y nuevas soluciones de movilidad.

    En el plano académico, Garín cuenta con un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez y un Senior Leadership Program de Columbia Business School, formación que complementa su experiencia en gestión y desarrollo de negocios.

    El nuevo director Comercial reportará directamente a Carlos Casagrande, director Comercial del Cluster Pacífico de General Motors, desde donde contribuirá a consolidar la estrategia regional de la compañía y a reforzar su compromiso con el mercado chileno.

    Más sobre:NoticiasGeneral MotorsGMChevroletJaime GarínIndustria AutomotrizElectromovilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pese a la fuerte crítica de la oposición, Quiroz logra que Comisión de Hacienda del Senado apruebe en general megarreforma

    Conflicto familiar desata mortal trama en Loncoche: hija pactó pago de $60 mil para que asesinaran a su madre a puñaladas

    Bachelet recarga energías y alista nueva gira en busca de apoyos a su candidatura a las Naciones Unidas

    La Fed abre la puerta a un alza de las tasas de interés para este año

    Niños haitianos: Fiscalía descarta delito de tráfico de órganos y PDI afirma que ingresaron a Chile con documentación y permisos

    Presidenta de comisión revisora adelanta que podrían votar este lunes informe de AC contra Nicolás Grau

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Servicios

    Actividades y horarios en los cementerios para conmemorar el Día del Padre

    Actividades y horarios en los cementerios para conmemorar el Día del Padre

    Dónde y a qué hora ver a Uzbekistán vs. Colombia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Uzbekistán vs. Colombia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming

    Conflicto familiar desata mortal trama en Loncoche: hija pactó pago de $60 mil para que asesinaran a su madre a puñaladas
    Chile

    Conflicto familiar desata mortal trama en Loncoche: hija pactó pago de $60 mil para que asesinaran a su madre a puñaladas

    Bachelet recarga energías y alista nueva gira en busca de apoyos a su candidatura a las Naciones Unidas

    Niños haitianos: Fiscalía descarta delito de tráfico de órganos y PDI afirma que ingresaron a Chile con documentación y permisos

    Pese a la fuerte crítica de la oposición, Quiroz logra que Comisión de Hacienda del Senado apruebe en general megarreforma
    Negocios

    Pese a la fuerte crítica de la oposición, Quiroz logra que Comisión de Hacienda del Senado apruebe en general megarreforma

    La Fed abre la puerta a un alza de las tasas de interés para este año

    Exministra de minería, Aurora Williams, afirma que no recibió alertas por cifra errónea de producción de Codelco

    ¿Sirve suplementarse con vitamina C para evitar resfríos en el invierno? Esto responde un médico
    Tendencias

    ¿Sirve suplementarse con vitamina C para evitar resfríos en el invierno? Esto responde un médico

    Cómo tener más paciencia en situaciones estresantes de la vida cotidiana, según un experto

    Probabilidad de tormentas eléctricas, de arena y llovizna: el revuelto pronóstico para Chile en los próximos días

    Otra decepción de un favorito: la desidia de Portugal permite el esforzado empate de la República del Congo
    El Deportivo

    Otra decepción de un favorito: la desidia de Portugal permite el esforzado empate de la República del Congo

    Jorge Luis Pinto, exentrenador de la Tricolor: “El volumen de ataque es lo único que veo muy bueno en Colombia”

    Supera a Pelé, iguala a Klose y bate siete récords: zoom al partido de Messi en el Mundial 2026 que queda en la historia

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Cómo se reinventa Toy Story con Jessie como estrella: “Ya merecía tener el protagonismo”
    Cultura y entretención

    Cómo se reinventa Toy Story con Jessie como estrella: “Ya merecía tener el protagonismo”

    Festival de Viña define sus fechas para 2027 y presenta un importante cambio

    La historia tras la canción del legendario Alan Parsons que abre los partidos del Mundial 2026

    La crítica visión de un diplomático chino sobre la estrategia de EE.UU. en América Latina
    Mundo

    La crítica visión de un diplomático chino sobre la estrategia de EE.UU. en América Latina

    Macron defiende el acuerdo de Estados Unidos e Irán: “Es bueno aunque no resuelve todo inmediatamente”

    Líbano asegura que las negociaciones con Israel son “independientes” de las abiertas entre Estados Unidos e Irán

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico
    Paula

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    El papel de la melatonina durante la menopausia