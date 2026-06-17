GM nombra a su nuevo encargado en Chile

Una nueva etapa comienza para la operación local de General Motors. La compañía anunció el nombramiento de Jaime Garín Hurtado como nuevo director comercial para Chile, posición desde la que encabezará la estrategia integral del negocio y el desarrollo de la marca Chevrolet en el país.

El ejecutivo asumió oficialmente sus funciones el 15 de junio, con la misión de impulsar el crecimiento de la compañía en áreas clave como liderazgo de mercado, electromovilidad, experiencia de cliente y sustentabilidad, pilares que forman parte de la hoja de ruta de la firma para los próximos años.

Garín llega al cargo con más de una década de experiencia en la industria automotriz chilena. Su trayectoria incluye responsabilidades comerciales y de gestión en marcas de gran presencia en el mercado, destacando recientemente su desempeño como Brand Manager de Mazda Chile en Inchcape Américas. Previamente, desarrolló gran parte de su carrera en Derco, donde ocupó posiciones de liderazgo vinculadas a ventas y estrategia comercial.

Desde General Motors destacan su conocimiento del mercado local y su capacidad para desarrollar planes de crecimiento sostenibles, incluso en escenarios complejos. La compañía busca fortalecer su posición en Chile mediante una propuesta centrada en la innovación, la transformación tecnológica y nuevas soluciones de movilidad.

En el plano académico, Garín cuenta con un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez y un Senior Leadership Program de Columbia Business School, formación que complementa su experiencia en gestión y desarrollo de negocios.

El nuevo director Comercial reportará directamente a Carlos Casagrande, director Comercial del Cluster Pacífico de General Motors, desde donde contribuirá a consolidar la estrategia regional de la compañía y a reforzar su compromiso con el mercado chileno.