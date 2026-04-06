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    Mejor Camioneta: Kia Tasman

    La primera camioneta de los coreanos llega a golpear la mesa con su variada oferta, prestaciones y diseño que no deja indiferente a nadie.

     

    Después de los SUVs, las camionetas son las favoritas del consumidor chileno. Representaron el 20,4% de los vehículos nuevos vendidos en nuestro país durante 2025. Un segmento importante y que la temporada pasada inscribió la llegada de varios nuevos modelos.

    De ahí, la gran cantidad de candidatas con opción para llegar a la prueba en pista -17 en total-. Instancia a la que finalmente pasaron cuatro chinas y una coreana, un hecho inédito en este segmento históricamente dominada por japonesas.

    Y la ganadora fue la Kia Tasman, con un promedio de 8,12, dejó atrás a la GWM Poer P500 y a la BYD Shark, que empataron en el segundo lugar. Se trata de la primera camioneta de los coreanos, la cual llega a golpear la mesa con su variada oferta, prestaciones y diseño que no deja indiferente a nadie.

    Con 5.410 mm de largo, y un look imponente y cuadriforme, la Tasman compite en el segmento de las pick-ups “de una tonelada”. Está fabricada sobre un chasis tradicional de largueros completamente nuevo y se ofrece en cinco versiones, con opciones 4x2 y 4x4, caja manual y automática, y tres niveles de acabados.

    ¿Su motor? Un 2.2 turbodiésel CRDi de 207 Hp y 440 Nm de torque, cuyo rendimiento, según la marca, fluctúa entre los 9,9 y los 13,6 km/l -con caja manual-, mientras que con la caja automática va de 8,3 km/l a 12,5 km/l.

    La mejor nota de la Tasman fue en el ítem Producto (obtuvo un 9), premiando así lo completa de la propuesta, que no descuida el interior, ofreciendo un alto nivel de tecnología, seguridad y confort, tal como lo hacen los SUVs de la marca.

    <b>PUESTO</b><b>MODELO</b><b>NOTA</b>
    GWM Poer P5008,08
    BYD Shark8,08

    GANADORES HISTÓRICOS

    • 2025: Mitsubishi L200
    • 2024: Ford Maverick Hybrid
    • 2023: Ford Maverick
    • 2022: Ford F-150
    • 2021: Great Wall Poer
    • 2020: Chevrolet Silverado
    Más sobre:#LosMejores2026Mejor camionetaKia Tasman

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