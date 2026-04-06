Mejor Marca: Grupo Changan

Mejor Marca es uno de los títulos más preciados de Los Mejores. Para quedarse con él, hace falta más que “solo” haber destacado a nivel de ventas en el mercado nacional. También muy a considerar, es la estrategia de marca puesta en marcha por la firma en cuestión durante la temporada evaluada. Aquí resulta vital, la renovación de la gama de productos, la ampliación de la red de concesionarios y el plan de marketing, por ejemplo.

En la presente edición, hubo cinco candidatas a quedarse con el galardón: Changan, Chery, Ford, GWM y Volkswagen. Todas con méritos suficientes, de acuerdo a los criterios de evaluación. Sin embargo, había que premiar solo a una y esa fue Changan, que tras promediar 8,83 dejó atrás a GWM (8,25) y Ford (7). Más atrás se ubicaron Volkswagen y Chery, con una calificación de 6,50 y 6,17, respectivamente.

¿Argumentos? Changan subió dos puestos entre 2024 y 2025. Del 11 al 9 en el ranking de ventas. Pasó de vender 10 mil unidades y tener un 3,3% de market share, a comercializar más de 12 mil autos, con un 4% de participación.

En este upgrade, tuvo mucho que ver su estrategia como grupo, pues no solo renovó la gama de Changan con productos como el CS55 Plus IDD -que se convirtió en el híbrido enchufable más vendido de 2025-; sino también diversificó su portafolio con dos nuevas submarcas.

Por un lado, Deepal, una submarca de autos electrificados, que hoy coronó al S07 como Mejor SUV e incluso Mejor de Los Mejores; y por otro, Avatr, de vehículos premium, estrenada a fines del año pasado, con un SUV 100% eléctrico y un alto nivel tecnológico.

Su gran cantidad de productos nuevos lanzados en 2025, hizo además que logrará cinco nominaciones a los premios Los Mejores.

GANADORES HISTÓRICOS