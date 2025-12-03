Nissan lanza el Kait, el nuevo SUV compacto que producirá en Brasil para la región

Después de comunicados mostrando adelantos de algunos de sus principales detalles, finalmente Nissan dio a conocer en Sao Paulo el Kait, su nuevo SUV compacto destinado a los mercados de Latinoamérica, que también será producido en la región.

El automóvil será fabricado en el complejo industrial de Resende, en el estado de Río de Janeiro, donde también se produce la segunda generación del Kicks. Su comercialización comenzará en Brasil durante este mismo mes y se confirmó que el vehículo será exportado a más de 20 países de la región.

© 2025 Nissan

El Kait utiliza la plataforma V, la misma base estructural del Kicks previo. Mantiene dimensiones ya conocidas por el fabricante: 4,30 metros de largo, 1,76 metros de ancho, 2,62 metros de distancia entre ejes y un maletero con capacidad de 432 litros.

En materia mecánica, Nissan ha señalado que el modelo contará con un tren motriz “probado y confiable”, aunque todavía no ha entregado especificaciones finales. La información completa se dará a conocer antes del inicio de ventas en cada país.

© 2025 Nissan

En todo caso, las versiones de prensa apuntan a que tendrá un motor 1.6 litros de cuatro cilindros (118 Hp y 140 Nm de torque), asociado a una caja automática CVT, pese a que en Brasil se ha planteado la opción de propulsor de tres cilindros 1.0 Turbo (125 Hp y 220 Nm), con caja automática de doble embrague.

El diseño exterior presenta líneas nuevas en comparación con el Kicks anterior. El frontal incorpora faros divididos y una franja oscurecida que conecta visualmente las unidades principales.

© 2025 Nissan

El capó elevado y la entrada de aire inferior completan la configuración del frente. En el lateral se mantiene el recurso del pilar trasero con efecto de techo flotante, mientras que la zaga integra luces más delgadas unidas por una pieza horizontal. El nombre “Kait” aparece destacado en el portalón.

Por ahora no hay imágenes oficiales del interior.

© 2025 Nissan

El Kait forma parte de una inversión de 540 millones de dólares destinada a ampliar y modernizar la producción de Nissan en Brasil. Gracias a estas mejoras, la planta de Resende incorporó nuevos procesos y equipamientos para fabricar tanto el nuevo Kicks como este modelo.

Este nuevo SUV compacto de Nissan debería llegar a Chile en algún momento de 2026.