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    Nuevo Suzuki Jimny: renovación con más seguridad y sello japonés

    La versión tres puertas del icónico 4x4 incorpora por primera vez asistencias ADAS, suma una versión con beneficio tributario y refuerza su origen como garantía de calidad y desempeño off-road.

     

    El Suzuki Jimny de tres puertas llega a Chile con mejoras en seguridad y equipamiento, manteniendo intacto el ADN que lo ha convertido en un referente del todoterreno. Fabricado nuevamente en Japón, este modelo refuerza su posicionamiento como uno de los pocos 4x4 puros del mercado, combinando tradición, confiabilidad y nuevas tecnologías.

    Uno de los principales avances de esta renovación es la incorporación, por primera vez y de serie, de un completo paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS). Entre ellas destacan el control crucero adaptativo, alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, asistencia y alerta de salida de carril, centrado de carril y luces altas automáticas. A esto se suman seis airbags, elevando significativamente los estándares de seguridad del modelo.

    El equipamiento también incluye control de descenso, asistencia de arranque en pendiente, cámara de retroceso y sensores de estacionamiento, consolidando una propuesta más completa tanto para uso diario como para aventuras fuera de ruta.

    En el ámbito off-road, el Jimny mantiene su esencia intacta: chasis de largueros, ejes rígidos, caja reductora y el sistema de tracción AllGrip Pro con modos 2H, 4H y 4L. Estas características lo posicionan como uno de los vehículos más capaces del segmento para enfrentar terrenos complejos.

    Sus dimensiones son de 3.630 mm de largo, 1.645 mm de ancho, 1.720 mm de alto y 2.250 mm entre los ejes, con 210 mm de despeje al piso y ángulos de aproximación de 36° en ataque, 27° al centro (vadeo) y 47° en salida.

    Una de las grandes novedades es la incorporación de una versión con winche, que no solo mejora sus capacidades todoterreno, permitiendo la autorrecuperación en condiciones extremas, sino que además habilita el acceso al beneficio tributario de crédito fiscal IVA. Esto lo convierte en el único SUV en Chile que cumple con los requisitos para este incentivo, gracias a su configuración técnica y su enfoque como vehículo mixto.

    Bajo el capó, mantiene el confiable motor 1.5 litros K15B, con 100 hp y 130 Nm de torque, asociado a transmisiones manual o automática, con consumos que alcanzan hasta 13,6 km/l en ciclo combinado.

    Disponible en versiones GL, GLX y GL con winche, el modelo ya se comercializa en Chile con los siguientes precio: $17.490.000 para el GL, $14.557.000 + IVA ($19.028.100) para el 1.5 GL con winche, y $19.490.000 para el 1.5 GLX. A esos valores se suman los bonos de $900.000 (marca) y $600.000 (financiamiento).

    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosSuzukiJimnySUV

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